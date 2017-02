Can ngăn trai làng hỗn chiến, công an viên bị đánh gục tại chỗ

10/02/2017 09:18

Ông Đặng Đình Trung bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện

Sáng ngày 10-2, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đang điều tra làm rõ việc một công an viên bị đánh phải nhập viện cấp cứu khi vào can ngăn 2 nhóm người đánh nhau ở xã Nam Trung.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 17 giờ ngày 9-2, có 2 nhóm thanh niên xông vào đánh nhau tại địa bàn xã Nam Trung. Phát hiện sự việc, ông Đặng Đình Trung, là công an viên xóm 7, xã Nam Trung đã chạy đến can ngăn, không cho 2 nhóm tiếp tục hỗn chiến. Trong lúc can ngăn, ông Trung bất ngờ bị một số đối tượng dùng hung khí đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân mất máu nhiều, ngất xỉu tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến can ngăn và đưa ông Trung đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tại bệnh viện, ông Trung đã được các bác sĩ cấp cứu và khâu nhiều mũi ở đầu. Hiện ông Trung vẫn đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Trí, Trưởng Công an xã Nam Trung, cho biết công xã đang phối hợp với công an huyện triệu tập một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Quân Hồng