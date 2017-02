Cặp vợ chồng làm giả võng Duy Lợi

16/02/2017 10:28

Ngày 16-2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Sinh (SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Huệ (SN 1989, vợ Sinh) cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Sản phẩm võng xếp nhãn hiệu Duy Lợi được Công ty TNHH TM SX Duy Lợi đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và là sản phẩm được độc quyền bảo hộ tại Việt Nam. Dù biết rõ điều này, từ tháng 8-2015 đến khi bị bắt giữ vào tháng 11-2015, vợ chồng Sinh - Huệ vẫn sản xuất, tiêu thụ 30 bộ võng xếp giả nhãn hiệu Duy Lợi.

Cùng liên quan đến việc làm giả, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu An, Tô Ngọc Hồng Vân, Nguyễn Hữu Thọ, Bùi Văn Kình, Nguyễn Xuân Long cùng về tội “Sản xuất hàng giả”.

Là đồng phạm trong vụ án, Bùi Hạnh (SN 1972, ngụ huyện Nhà Bè) cũng bị đề nghị truy tố về tội “Buôn bán hàng giả”.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7-2016, An và Vân hợp tác mở xưởng sản xuất, in giả ống nhựa hiệu Bình Minh.

Theo sự phân công, Vân cung cấp nguồn hàng ống nhựa chưa in nhãn hiệu, vận chuyển đến xưởng của An ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Tại đây, hai công nhân của An là Thọ, Kình sản xuất, in giả nhãn hiệu Bình Minh lên ống nhựa. Long được giao nhiệm vụ vận chuyển ống nhựa chưa in nhãn hiệu sang xưởng của An, và đưa ống nhựa đã in nhãn hiệu Bình Minh đi tiêu thụ tại các địa chỉ do Vân cung cấp.

Bùi Hạnh là một trong những người tiêu thụ ống nhựa giả hiệu Bình Minh. Công ty TNHH TM DV Sáu Hạnh do Bùi Hạnh làm giám đốc là chi nhánh đại lý phân phối cấp 2 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh. Lợi dụng điều này, Hạnh mua ống nhựa giả rồi trộn với hàng hàng thật bán cho khách hàng.

Phạm Dũng