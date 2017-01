Cô gái bị bạn trai quen qua mạng "mời" sang Trung Quốc

24/01/2017 15:21

Ngày 24-1, ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Công an xã Hòa Phong (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), cho biết chị H.Th.C. (SN 1999, ngụ xã Hòa Phong) đã được lực lượng công an đưa về địa phương.

Theo chị C., thông qua mạng Facebook, chị quen với một thanh niên khoảng 22 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai gần 2 năm nay. Đến ngày 25-10-2016, người này hẹn chị C. về thăm gia đình mình. Tin lời, chị C. đi theo và bị dẫn sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi đến Trung Quốc, người này dẫn chị C. tới gặp một cặp vợ chồng rồi nói đứng đợi, sau đó bỏ đi mất. Vợ chồng này dẫn chị C. lên xe buýt. Biết mình bị lừa, chị C. ngồi khóc trên xe thì lực lượng công an lên kiểm tra.

Không biết tiếng Trung Quốc nên chị C. nắm tay 1 nữ cảnh sát ra hiệu cầu cứu và được đưa về trụ sở công an. “Tôi được giải cứu đưa về Lào Cai rồi trở về nhà mình” - chị C. kể.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tháng 12-2016, ông H.V.G (SN 1966) không thấy con gái là chị C. về nhà nên kiểm tra giường ngủ của con thì phát hiện mảnh giấy với nội dung: “Con đi lấy chồng xa, cha mẹ đừng tìm”. Ngay sau đó, ông G. đã có đơn trình báo công an nhờ giúp đỡ tìm con gái.

C. Nguyên