Coi chừng người nước ngoài “tốt bụng”

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10). Nạn nhân là anh Đ.N.X.T (SN 1980, quê Khánh Hòa) khai mất khoảng 1,6 tỉ đồng.

Chiêu làm thủng bánh xe

Theo lời khai ban đầu, vợ chồng anh T. và em họ là L.M.H từ Khánh Hòa vào TP HCM mua vàng nữ trang về bán. Trưa 7-11-2016, vợ chồng anh T. cùng H. đến 2 chi nhánh của một ngân hàng tại quận 5 rút 1,5 tỉ đồng. Sau khi mua hàng trăm món nữ trang ở nhiều tiệm vàng khác nhau, anh T. cho tất cả số nữ trang này cùng 490 triệu đồng vào ba lô rồi thuê ô tô 4 chỗ về khách sạn.

Khi lên xe, anh H. ngồi cạnh tài xế, còn vợ chồng anh T. ngồi phía sau, ba lô đựng vàng để ở giữa. Đang lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10), tài xế phát hiện bánh xe sau bị thủng nên xuống kiểm tra. Lúc này, có một người nước ngoài tới quan sát xung quanh rồi ngồi xuống phụ tài xế và kêu mọi người xuống xe phụ giúp. Khi tất cả tập trung vào việc thay vỏ xe thì một đối tượng nước ngoài khác lấy trộm ba lô đựng tiền, vàng rồi tẩu thoát cùng đồng bọn đợi sẵn. Anh T. nhìn vào xe thì không thấy ba lô nên la lớn. Lập tức, đối tượng người nước ngoài đang phụ giúp bỏ chạy thục mạng.

Vợ anh T. cho biết trước đó, khi ô tô vừa tấp vào lề để kiểm tra thì một người nước ngoài đến gõ cửa xe, ra hiệu cho mọi người xuống. Trong lúc phụ tài xế thay vỏ, đối tượng này la hét liên tục khiến mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, camera khu vực ghi nhận 2 đồng bọn da đen của hắn tiếp cận cửa sau, trộm ba lô rồi lên xe tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho rằng có đủ căn cứ xác định đây là vụ án “Trộm cắp tài sản”. Từ camera của các tiệm vàng ghi lại thì băng nhóm này có ít nhất 4 đối tượng, sử dụng 2 xe tay ga để theo dõi nạn nhân qua nhiều tuyến đường, chờ thời cơ ra tay. Khi phát hiện vợ chồng anh T. thuê ô tô, băng nhóm này đã tìm mọi cách làm bể bánh xe và đánh lạc hướng nạn nhân để hành động.

Chiều 12-1, anh L.C.N (SN 1984) điều khiển ô tô chở bà P.K.Y (SN 1969) và chị T.C.T.A (SN 1983, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) đến các tiệm vàng ở quận 5 mua 80 cây vàng. Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, trên đường về Đồng Nai, khi ô tô của bà Y. đang lưu thông trên đường dẫn vào đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (phường An Phú, quận 2) thì có 2 người đi xe máy áp sát ra hiệu ô tô bị thủng bánh. Lập tức, anh N. tấp ô tô vào lề rồi cùng bà Y. và chị A. xuống kiểm tra, thay vỏ. Theo các nạn nhân, lúc họ đang thay vỏ xe thì có 1 ô tô tấp vào phía sau. Khi chiếc xe này chạy đi, bà Y. phát hiện toàn bộ 80 lượng vàng và 110 triệu đồng biến mất nên trình báo công an.

Màn kịch “ông Tây” vui vẻ

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cũng phối hợp với Công an TP HCM làm rõ việc chị P.T.T.H (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp) trình báo bị mất 1,7 tỉ đồng. Ngày 6-12-2016, chị H. cùng tài xế đi ô tô đến một ngân hàng để rút 1,7 tỉ đồng. Khi đến trước số nhà 23F Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) thì phát hiện xe bị thủng bánh nên xuống kiểm tra. Lúc này, một người đàn ông nước ngoài đi xe máy tấp vào giúp đỡ.

Trong lúc giúp tài xế thay vỏ xe, người này gõ cửa bắt chuyện với chị H. Thấy “ông Tây” nhiệt tình nên chị H. xuống xe nói chuyện. Một lúc sau, chị quay lại thì phát hiện bị mất túi tiền nên hốt hoảng tri hô. Lúc này, người đàn ông nước ngoài cũng vội vã lên xe máy phóng đi. Theo một điều tra viên, loại đinh mà băng nhóm người nước ngoài sử dụng rỗng ruột để ô tô nhanh xì hơi. “So với một số loại đinh thu được từ những vụ trộm khác ở quận Phú Nhuận, quận 8… thì cùng một chủng loại. Rất có thể băng nhóm này hoạt động trên nhiều quận, huyện ở TP HCM” - điều tra viên nhận định.

Hết sức cẩn thận

Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM, trong những năm qua, lực lượng trinh sát đã xác lập nhiều chuyên án để phá các vụ bắn thủng bánh xe rồi lợi dụng sơ hở trộm tài sản. Từ những vụ án đã xảy ra, PC45 Công an TP HCM khuyến cáo người dân đi rút tiền tại các ngân hàng hoặc mua vàng bằng ô tô cần quan sát cẩn thận khi lưu thông trên đường. Phát hiện những đối tượng lạ mặt bám theo, cần hết sức cẩn trọng và nếu có thể thì đến công an gần nhất để trình báo.

Bên cạnh đó, một điều cần “khắc cốt ghi tâm” là tiền bạc phải luôn mang theo bên mình và không được hớ hênh tạo sơ hở cho các đối tượng này ra tay. Nếu có đối tượng người nước ngoài ăn mặc lịch sự, sang trọng nhờ giúp đỡ cũng phải cẩn thận, đề phòng trong mọi trường hợp.