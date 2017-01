Con trai trộm cả tỉ đồng của mẹ rồi dựng hiện trường giả

08/01/2017 18:49

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Vũ Hải Hiệp (36 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1-1, bà H. (mẹ của Hiệp) khai báo về việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi hơn 1 tỉ đồng, 17.000 USD và 600 đô la Canada.

Trong lúc cơ quan công an đang điều tra vụ án thì người nhà của bà H. phát hiện túi tiền ở một gốc cây gần nhà. Công an xác định nghi can là người thân trong gia đình nên tiến hành lấy lời khai và Hiệp nhận là thủ phạm của vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận do cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà mẹ để trộm tài sản.

Chiều 1-1, Hiệp đến nhà mẹ thấy không có ai ở nhà liền lấy chìa khóa mở tủ lục tìm tài sản. Thấy nhiều tiền trong va-li, Hiệp lấy và cất giấu ở chỗ khác. Để tránh bị tình nghi, Hiệp quay lại dùng kìm cộng lực cắt khung cửa sổ để tạo hiện trường giả.

Khi công an tới nhà điều tra, Hiệp sợ bị phát hiện nên vứt tiền tại một gốc cây rồi khai nhìn thấy người ném va- li tiền rồi cùng người nhà ra tìm kiếm coi như mình vô can. Nhưng hành động của Hiệp đã không thể qua mặt lực lượng công an.

Tin: Ng.Giang – Ng.Chiến