Công an nổ súng hốt gọn trường gà ở Tiền Giang

27/12/2016 19:55

Tối 27-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 51 đối tượng và đưa về công an thị xã Cai Lậy để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn.

Trường gà che bạt, căng dây và trang bị ghế ngồi cho người chơi

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự hóa trang thành dân đi đá gà chạy theo đường mòn vào khá sâu trong một căn nhà ở xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy. Sau đó, các trinh sát bất ngờ nổ súng khống chế các con bạc đang chuẩn bị thả gà đá đã trồng cựa.

Chủ trường gà Lê Minh Nhựt (SN 1972)

Tại hiện trường, công an đã bắt gọn 51 đối tượng, thu giữ nhiều con gà đá, hơn 40 xe gắn máy, hàng chục điện thoại di động... Số tiền công an thu tại đây khá lớn nhưng chưa kịp thống kê. Đặc biệt, công an còn thu giữ được quyển sổ ghi chép các trận cá cược cho thấy Nhựt đã tổ chức nhiều trận đá trong ngày.

Căn nhà tổ chức trường gà khá lớn nhưng không có ai nhận là chủ nhà

Theo ghi nhận của phóng viên, trường gà này trang bị cả ghế ngồi cho người chơi. Ngoài ra còn có cả người phục vụ giữ xe, bán nước giải khát... Khi công an bắt quả tang đã nhiều lần yêu cầu chủ nhà về để làm việc nhưng đến tối cùng ngày, chưa có ai đứng ra nhận mình là chủ nhà.

Thúy An