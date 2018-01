Công an TP HCM làm đề án kết nối với dân

18/01/2018 03:24

Theo lãnh đạo Công an TP, năm 2017, phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm. Đặc biệt, đã kịp thời điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, được dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đã phát hiện các nhóm, tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô lớn, có tính chất công nghiệp, sử dụng các tỉnh lân cận hình thành những kho hàng vệ tinh xung quanh địa bàn TP HCM, sẵn sàng tạo đường dây mới lấp chỗ trống khi các đường dây đang hoạt động bị triệt xóa.



Trung tướng Lê Đông Phong mong muốn người dân góp ý để lực lượng công an ngày càng hoàn thiện

Về kế hoạch năm 2018, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là các phòng, ban Công an TP HCM tiếp tục nâng cao chủ động tấn công, kéo giảm hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Tập trung kéo giảm tội phạm trộm cắp và đối tượng từ các địa phương khác đến gây án tại TP, đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, mầm mống tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm giết người, cướp có vũ khí, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường.

Đặc biệt, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, thông tin: "Dự kiến, trong đề án công tác của Công an TP có kênh thông tin để kết nối với người dân; chia sẻ những vấn đề mà lực lượng công an cần nắm bắt, giải quyết. Đề án này đang được trình lên Bộ Công an và lãnh đạo TP HCM. Về mặt chủ trương, lãnh đạo thống nhất và đang được thẩm định nhiều yếu tố, trong đó có cách thức chia sẻ làm sao để nắm được thông tin, chia sẻ thông tin và bảo đảm về độ bảo mật, có sự kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng".

Ngoài ra, Công an TP đang tập trung chấn chỉnh công an cấp cơ sở; trong đó có việc nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ người dân... "Rất mong nhân dân đóng góp ý kiến về công tác tiếp dân, chất lượng phục vụ để chúng tôi tự hoàn thiện mình" - Trung tướng Lê Đông Phong nói.

Tin-ảnh: Ph.Dũng