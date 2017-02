Công an TP HCM tạo sự an tâm ở Hội Hoa xuân 2017

02/02/2017 23:22

Sau 12 ngày hoạt động (từ ngày 22-1 đến 2-2), Hội Hoa xuân TP HCM đã đón 800.000 lượt du khách trong và ngoài nước thưởng ngoạn trong dịp Tết cổ truyền.

Du khách chụp ảnh tại Hội Hoa xuân năm 2017. Ảnh: Hoàng Triều

Tại Hội Hoa xuân 2017, Ban Tổ chức đã trao 309 giải cho các nghệ nhân xuất sắc mang các cây kiểng "độc", lạ đến trưng bày, dự thi gồm: 2 giải đặc biệt, 40 giải vàng, 59 giải bạc, 89 giải đồng và 119 giải khuyến khích.

Theo Ban Tổ chức, để thu hút được lượng lớn du khách như năm nay là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của UBND TP, sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể.

Đặc biệt, để đảm bảo an ninh cho du khách, các chiến sĩ Công an TP HCM đã tích cực giữ gìn an ninh trật tự, tạo tâm lý an tâm cho khách tham quan.

Phạm Dũng