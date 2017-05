Cụ ông 76 tuổi bắn chết đối thủ là ai?

31/05/2017 19:46

Tối 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Để (SN 1941, thường trú tại TP HCM) - nghi can trong vụ án bắn chết 1 người tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Để khai nhận có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai với anh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1980, ngụ xã Phú An) từ nhiều năm nay. Trưa 30-5, nghe tin Kiệt cùng một số người xây hàng rào ngăn đường vào đất của mình tại ấp Phú Thuận, xã Phú An nên ông Nguyễn Văn Để từ TP HCM đi xe máy lên Bình Dương để ngăn cản việc này, trong người thủ sẵn 1 khẩu súng Colt 45 có 5 viên đạn.

Nghi can Nguyễn Văn Để tại cơ quan công an

Khi gặp anh Kiệt, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã. Bực tức, ông Để rút súng bắn một phát vào vùng đầu anh Kiệt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi lên xe bỏ về TP HCM. Đến sáng 31-5, ông Để đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đầu thú. Tại cơ quan công an, ông Để đã giao nộp khẩu súng gây án cùng 36 viên đạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc súng và số đạn trên.

Tin-ảnh: Như Phú