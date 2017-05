Cụ ông 76 tuổi ra đầu thú sau khi bắn chết đối thủ

31/05/2017 12:24

Trưa 31-5, trung tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Bình Dương, cho phóng viên Báo Người Lao Động biết ông Nguyễn Văn Để (SN 1941, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), nghi can dùng súng bắn chết anh Nguyễn Tuấn Kiệt, đã đến Công an TP HCM đầu thú vào sáng cùng ngày. Công an TPHCM vừa thông báo Công an Bình Dương biết để tiếp nhận đối tượng về điều tra, xử lý. Phía công an đã thu được khẩu súng nhưng chưa rõ chủng loại.



Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 30-5, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1980) cùng với một số công nhân đang xây hàng rào tại khu đất của mình ở xã Phú An, thị xã Bến Cát thì ông Nguyễn Văn Minh (SN 1963, ngụ xã Phú An) đến ngăn cản, không cho xây nên giữa anh Kiệt và ông Minh xảy ra cãi vã.

Đến 11 giờ cùng ngày, ông Để (anh ruột ông Minh) chạy xe máy đến, bất ngờ rút ra một khẩu súng rồi bắn thẳng vào đầu anh Kiệt. Trúng đạn, anh Kiệt ngã xuống. Chưa dừng lại, ông Để giơ súng lên đe dọa ai vô sẽ bắn rồi ông lên xe, bỏ đi. Anh Kiệt được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.





N. Phú