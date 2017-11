Cụ ông 84 tuổi bị con ruột quyết đòi bỏ tù được “trắng án”

07/11/2017 13:20

Trưa 7-11, kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Đinh Công Mách (SN 1933; ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), HĐXX đã tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng miễn hình phạt cho bị cáo Mách.

Cụ Đinh Công Mách vui mừng chụp ảnh cùng những luật sư bào chữa miễn phí cho ông. Ảnh: PHƯƠNG VĂN

Bởi lẽ, tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi được HĐXX và các luật sư động viên và phân tích giữa pháp luật và tình người, các bị hại đồng loạt rút toàn bộ yêu cầu về trách nhiệm hình sự lẫn trách nhiệm dân sự. Bị hại trong vụ án này là con ruột, con dâu và bạn của con ruột bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thủy, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai với con ruột là Đinh Công Hoàng Hải và Đinh Thị Út Mười, ngày 28-11-2016, khi Út Mười thuê người xây dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp, ông Mách ra ngăn cản dẫn đến cự cãi. Lúc này có mặt Hải, Nguyễn Tấn Huy (bạn Út Mười), An Thị Phương Thảo (vợ Hải), Nguyễn Văn Hùng (trưởng khu vực) và Dương Văn Hoài (Công an phường Long Hòa). Ông Mách gọi điện cho Đinh Công Giang (cũng là con ruột của ông) về nhà. Về đến nơi, Giang dùng thanh kim loại định tấn công nhóm của Hải nhưng Hùng và Hoài ngăn cản. Trong lúc công an phường đang giải quyết vụ việc nhưng thấy nhiều người vây quanh Giang, ông Mách dùng dao đâm vào lưng Hải. Huy đi đến kéo ông Mách ra nên cũng bị đâm trúng cẳng tay. Ông Mách tiếp tục đâm Hải nhưng trúng ngực Thảo.

Kết luận giám định pháp y về thương tật cho thấy Hải bị tổn thương cơ thể 8%, Huy 3% và Thảo 1%.

Trong quá trình điều tra, cả 3 bị hại có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông Mách. Đồng thời, Hải yêu cầu cha mình bồi thường tổn hại sức khỏe 150 triệu đồng, Thảo yêu cầu 45 triệu đồng, Huy yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và thu nhập thực tế bị mất.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Mách khai nhận do tự vệ nên dùng dao quơ trúng 3 bị hại. Về hình phạt tù, ông Mách xin được hưởng án treo vì tuổi đã già. Về phần trách nhiệm dân sự, bị cáo này không chấp nhận bồi thường cho bị hại.

Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mách 3 tháng tù giam. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho Hải 5,4 triệu đồng (làm tròn), Huy 1,6 triệu đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Mách kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, có tổng cộng 10 luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo Mách.

Khi HĐXX tuyên, cả khán phòng đồng loạt vỗ tay. Nhiều người lao tới chúc mừng cụ Mách.

CÔNG TUẤN