Cuối năm, cướp manh động

18/01/2017 23:09

Theo đánh giá của Công an TP HCM, cuối năm là thời điểm nhiều đối tượng trộm, cướp lộng hành. Lý do, đây là thời điểm nhiều người tất bật công việc, mua sắm dẫn đến chủ quan trong việc quản lý tài sản.

Ngang nhiên hành động

Cụ thể, tối 12-1, chị V.T.A (24 tuổi) đang lưu thông trên đường Âu Cơ (phường Phú Trung, quận Tân Phú) thì chuông điện thoại di động reo. Do biết tình hình cuối năm phức tạp nên chị A. đã chạy vào vỉa hè đứng kế nhà dân rồi nhìn trước, ngó sau mới nghe điện thoại. Thế nhưng, chị A. vừa trò chuyện được vài giây thì một thanh niên điều khiển xe chạy đến áp sát cướp giật. “Thời điểm tôi bị cướp có rất đông người đang đi trên đường nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên như ở nơi vắng vẻ” - chị A. bức xúc.

Rất may, khi vừa cướp xong, gã này rồ ga bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi theo tông ngã và bắt giữ. Tại cơ quan công an, người này khai tên Đinh Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và biện minh cho hành vi cướp là do thiếu tiền để ăn Tết (!?).

Một trinh sát Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết gần một tháng qua, hàng loạt vụ trộm đã diễn ra. Các đối tượng ngoài việc đột nhập nhà dân còn sẵn sàng vào một số đình, chùa để lấy cắp. “Trong ngày 15-1, Công an quận 1 đã phát hiện ít nhất 2 vụ trộm cắp từ các đối tượng nghiện hút. Cùng ngày, chúng tôi tiếp nhận thông tin trình báo về 2 nạn nhân bị mất xe máy khi để trước cửa hàng để mua quần áo ở quận Thủ Đức” - trinh sát này thông tin.

Mới đây nhất, trưa 17-1, bà L.T.Q (ngụ đường số 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đang ngủ thì nghe tiếng động ngoài cửa. Khi tỉnh dậy, bà Q. bất ngờ thấy cửa mở và phát hiện có người lạ trong nhà nên gọi điện cho người thân, hàng xóm, đồng thời chạy ra ngoài khóa cửa nhốt đối tượng. Tuy nhiên, khi bà vừa ra ngoài, tên trộm chạy theo nhảy lên xe đồng bọn. Bà Q. đã quật ngã một đối tượng và đạp xe khiến 2 tên khác ngã xuống đất. Nghe tiếng kêu cứu của bà Q., người dân đã đến ứng cứu và bắt 3 đối tượng giao Công an quận Bình Tân xử lý.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, đánh giá dịp Tết năm nào cũng xảy ra trộm, cướp nhiều hơn bình thường. Để ngăn chặn, Công an TP cùng công an quận, huyện tổ chức tuần tra các điểm có nguy cơ mất an toàn cao, lực lượng trinh sát được tăng cường tối đa. Trong đó, tập trung kiểm tra 24/24 giờ từ cuối tháng 12-2016 đến hết tháng 2-2017.

Lê Trung Hòa và con dao dùng tấn công “hiệp sĩ” sau khi giật dây chuyền trên phố

Ra tay tàn nhẫn

Đại tá Nguyễn Văn Thơm - Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - cho biết vẫn đang quyết liệt truy bắt hung thủ cướp của, sát hại bé trai 8 tháng tuổi. Đích thân Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an, vào Bình Dương hỗ trợ điều tra vụ án này. “Ở Bình Dương rất đông người dân nhập cư, công tác sàng lọc, truy bắt hết sức khó khăn nhưng chúng tôi quyết bắt cho được, không để kẻ ác như thế ngoài xã hội” - đại tá Thơm nhấn mạnh.

Trước đó, sáng 10-1, chị Phạm Thị Xuân Trang (SN 1986, quê Long An) ở nhà trọ tại địa chỉ nêu trên chăm sóc con trai là bé H.T.P (8 tháng tuổi), còn chồng đi làm từ sáng sớm. Khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, một nam thanh niên xông vào phòng trọ kéo đứa trẻ xuống sàn nhà và đâm vào cổ chị Trang khiến nạn nhân ngất xỉu. Lúc này, cháu bé khóc lớn nên bị tên cướp đâm tử vong. Sau khi lục lọi lấy 10 triệu đồng, một máy tính, kẻ cướp tiếp tục lột nhẫn cưới trên tay chị Trang rồi tẩu thoát. Sau đó, chị Trang tỉnh lại và ôm con chạy ra đường cầu cứu.

Khoảng 19 giờ ngày 7-1, đối tượng tên Linh đón taxi do anh Phạm Anh Tuấn (ngụ Bình Dương) làm tài xế đi từ khu dân cư Việt Sing đến thị xã Tân Uyên. Khi xe vào đường ĐH416 thuộc khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Linh bất ngờ dùng dao gí vào cổ anh Tuấn yêu cầu đưa tiền.

Anh Tuấn nói không có tiền thì Linh nhấn dao sâu vào cổ. Khi thấy anh Tuấn có ý mở cửa thoát ra ngoài, Linh đâm 3 nhát vào tay nạn nhân. Mặc dù bị thương, tài xế Tuấn vẫn cố gắng giật dao khỏi tay tên cướp và tông cửa thoát ra ngoài, còn Linh điều khiển taxi. Tuy nhiên, xe liên tục tắt máy buộc Linh phải chạy bộ thoát thân. Ngay trong đêm, đại tá Nguyễn Văn Thơm tức tốc xuống hiện trường chỉ đạo công an chốt chặn các ngã tư, lùng sục khắp khu vực. Khoảng 3 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được Linh khi hắn gọi điện nhờ bạn gái đến đưa về. Tuy nhiên, bước đầu làm việc, bạn gái của Linh không biết việc Linh đi cướp taxi mà chỉ nghe anh ta nói đang bị giang hồ truy đuổi nên lẩn trốn và nhờ đi xe máy đến đón về nhà. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, tài xế Tuấn kể: “Hôm đó, nếu tôi có nhiều tiền cho nó thì vẫn bị đâm để không thể tri hô. Khi đi thực nghiệm hiện trường, tôi hỏi sao ra tay ác thế thì tên cướp nói vì cần tiền về quê”.

Những đối tượng cướp giật dây chuyền thường chọn phụ nữ để tấn công nhưng những ngày này, chúng sẵn sàng cướp cả dây chuyền của nam giới. Công an tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ Lê Trung Hòa (21 tuổi; ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, nhiều nạn nhân tại Bình Dương bị 2 thanh niên đi xe máy để cướp giật trên đường. Người dân còn cung cấp cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, đoạn camera có hình ảnh của 2 tên cướp này. Sau nhiều ngày truy tìm, chiều 14-1, nhóm “hiệp sĩ” của anh Hải phát hiện bọn chúng đang di chuyển trên đường nên bám theo. Đến đường Yersin (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), 2 tên cướp giật dây chuyền vàng của anh Lê Anh Vũ (28 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành). Khi bị các “hiệp sĩ” ép xe, một tên rút dao chống trả nhưng bị bắt giữ. Đối tượng còn lại chạy vào khu nhà dân trốn thoát. “Những ngày này, mọi người phải cảnh giác khi ra đường, nên hạn chế nghe điện thoại di động” - một trinh sát khuyến cáo.

Ra quân liên tục! Công an tỉnh Bình Dương đang mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán 2017. Thị xã Thuận An là địa bàn đông dân, giáp ranh TP HCM nên tình hình tội phạm rất phức tạp. Trung tá Ngô Văn Tùng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An, chia sẻ: “Những ngày này, chúng tôi ra quân tuần tra liên tục. Mới đây, chúng tôi bắt được 4 vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn”.

NHƯ PHÚ - LÊ PHONG