Đâm chết người ở Trung tâm cai nghiện Bình Triệu

02/01/2018 14:56

Ngày 2-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết Công an quận Thủ Đức vừa báo cáo vụ "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người, xảy ra tại Trung tâm Cai nghiện Bình Triệu (quận Thủ Đức).



Trung tâm Cai nghiện Bình Triệu, nơi xảy ra án mạng

Anh Trần Hữu P. (SN 1984; ngụ quận 7, TP HCM) và anh Trần Hoàng B. (SN 1981; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) thường xuyên đến nhận thuốc Methadone ở Trung tâm Tư vấn cai nghiện Bình Triệu.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 30-12-2017, tại Trung tâm tư vấn cai nghiện Bình Triệu, do mâu thuẫn nên anh B. và anh P. dùng dao tấn công nhau, dẫn đến cả 2 bị thương tích.

Cán bộ và nhân viên trung tâm đã nhanh chóng can thiệp, đưa 2 người đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng hôm sau, anh P. đã tử vong tại bệnh viện. Còn B. bị vết thương ở nách trái đang được theo dõi tại bệnh viện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra và báo cáo toàn bộ vụ việc lên Công an TP HCM.

Phạm Dũng