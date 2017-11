Đang gặp đối tác, giám đốc bị bắt trong quán cà phê

05/11/2017 15:50

Trong thời gian chờ thi hành bản án 3 năm tù giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức, Trương Việt Dũng (47 tuổi, tên thường gọi Nguyễn Văn Hát, quê xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã bỏ trốn đến TP.Cần Thơ.

Quyết định truy nã Trương Việt Dũng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ.

Tại đây, Dũng lấy tên người khác thành lập công ty để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trốn truy nã vẫn lập công ty để lừa đảo

Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Cần Thơ, vào ngày 12-8-2011, Dũng đã bị Tòa án nhân dân huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) tuyên phạt 3 năm tù giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, Dũng không chấp hành án mà bỏ trốn đến TP.Cần Thơ. Ngày 4-4-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình đã ra quyết định truy nã đối với Dũng.

Trong thời gian lẩn trốn ở TP.Cần Thơ, Dũng sử dụng giấy chứng minh nhân dân của một người tên Nguyễn Văn Hát để thành lập Công ty TNHH một thành viên Quang Sĩ, trụ sở tại số 151/26 đường Trần Hoàng Na (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chuyên kinh doanh vận tải, xây dựng, khai thác khoáng sản, san lấp mặt bằng...

Để công ty có nguồn kinh phí hoạt động và tiêu xài cá nhân, Dũng đã vay của Ngân hàng E. chi nhánh Cần Thơ hơn 5,4 tỷ đồng và một số cá nhân ngoài xã hội gần 2,6 tỷ đồng. Khi đã ăn xài gần hết số tiền vay mượn mà không có khả năng chi trả, Dũng lại bỏ trốn.

Qua điều tra, Công an TP.Cần Thơ xác định Dũng sử dụng chứng minh nhân dân người khác để lập công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vào ngày 9-7-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc này, Dũng đã trốn khỏi địa phương.

Truy bắt Dũng nhiều nơi không có kết quả, vào ngày 2-8-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Dũng.

Bị bắt trong sự ngỡ ngàng

Sau khi ra quyết định truy nã đối với Dũng, Công an TP.Cần Thơ đã cử trinh sát liên hệ với công an một số địa phương để xác minh tung tích đối tượng, nhưng hầu như không có kết quả.

Trong lúc hồ sơ truy nã Dũng tưởng chừng phải tạm xếp lại thì các trinh sát tầm nã của Cục Truy nã tội phạm phía Nam (C52B, Bộ Công an) và PC52 Công an TP.Cần Thơ nắm được thông tin Dũng đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Biên Hòa nên nhờ Công an TP.Biên Hòa hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo từ C52B và PC52 Công an TP.Cần Thơ, các trinh sát thuộc Đội Truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành rà soát tại một số nơi nghi Dũng tìm đến ẩn náu thì nắm được tin Dũng đang trốn ở phường Tân Hiệp. Lập tức, tổ trinh sát tầm nã phối hợp với Công an phường Tân Hiệp rà soát các khu nhà trọ, nhà nghỉ, các địa điểm có người mới đến ở để tìm kiếm Dũng.

Một cán bộ trinh sát tầm nã Công an TP.Biên Hòa cho biết trong thời gian trốn truy nã, Dũng không hề liên lạc với gia đình, bạn bè hay về quê trong những ngày lễ, tết mà đối tượng ở địa bàn này được vài tháng lại trốn sang địa bàn khác, khiến công tác truy tìm của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát tầm nã đã lần ra tung tích của Dũng. Điều đáng nói là mang thân phận kẻ tội phạm trốn truy nã nhưng đến TP.Biên Hòa Dũng vẫn mang cái mác doanh nhân làm ăn lương thiện để đi lừa người khác.

Sau khi đã xác định được tung tích của Dũng, vào lúc 13 giờ ngày 26-5, khi Dũng đang gặp đối tác tại một quán cà phê trên địa bàn phường Tân Hiệp để bàn chuyện làm ăn thì bị các lực lượng C52B, PC52 Công an TP.Cần Thơ và Đội Truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa bao vây, khống chế Dũng trước sự bất ngờ của tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm và nhiều người trong quán cà phê. Biết chuyện gì đến cũng phải đến, Dũng đã nhanh chóng tra tay vào còng.

Được biết, trong thời gian trốn truy nã, Trương Việt Dũng còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở tỉnh An Giang và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Theo Hạnh Luân (Đồng Nai Online)