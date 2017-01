Đang hát karaoke, một gia đình bị đối tượng lạ mang lựu đạn vào dọa

03/01/2017 19:43

Ngày 3-1, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp nhận hồ sơ cùng đối tượng Phạm Hồng Thái (31 tuổi; ngụ phường 1, TP Vũng Tàu) từ Công an phường 4 để điều tra hành vi sai phạm.

Phạm Hồng Thái tại cơ quan công an

Trước đó, gia đình anh Hoàng Đình Bảo (ngụ TP Vũng Tàu) đang hát karaoke tại nhà thì một thanh niên xông vào, trên tay cầm một quả lựu đạn.

Thấy tình thế nguy hiểm, trong nhà có trẻ em và phụ nữ, anh Bảo cầm chặt quả lựu đạn trên tay người này thì bất ngờ nam thanh niên giật chốt sắt ra khỏi quả lựu đạn.

Anh Bảo vội quật ngã đối tượng rồi gọi người chở anh cùng quả lựu đạn đến công an trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Phạm Hồng Thái. Thái khai nhặt được quả lựu đạn từ trước đó. Khoảng 21 giờ ngày 2-1, trên đường đi nhậu về, Thái thấy anh Bảo cùng gia đình đang ngồi hát karaoke trong nhà nên móc quả lựu đạn ra dọa. Giữa anh Bảo và Thái xảy ra cãi vã thì anh Bảo chụp lấy quả lựu đạn rồi mang tới công an trình báo.

Công an TP Vũng Tàu đang tiến hành xác minh quả lựu đạn trên là thật hay giả và điều tra vụ việc.

