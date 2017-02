"Đạo chích" hoa mắt vì bọc ngoại tệ trên xe khách trị giá 6,1 tỉ đồng

23/02/2017 17:21

Đối tượng Bình cùng số ngoai tệ tang vật tại cơ quan công an.

Trưa 23-2, thông tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa triệt phá, bắt thành công được 2 đối tượng trộm số ngoai tệ tri giá 6,1 tỉ đồng tiền của một hành khách gửi trên xe giường nằm tuyến Vinh - Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ tối ngày 15-2 vừa qua, chị Phạm Thị M., trú TP Vinh, đến gặp bà Trần Thị Hải Yến (SN 1973, trú xã Hưng Đông, TP Vinh), chủ xe khách Tuấn Thuỷ chạy tuyến Vinh - Hà Nội, đang đậu ở cây xăng Lệ Ninh (phường Quán Bàu, TP Vinh) để gửi một bọc giấy ra Hà Nội.

Sau khi nhận, bà Yến bỏ bọc đồ này vào thùng đồ bí mật chứa hàng của nhà xe, được đặt sau ghế phụ xe. Sáng hôm sau ra đến Hà Nội, bà Yến phát hiện bọc giấy chị M. gửi đã bị mất nên trình báo với Công an TP Vinh.

Đối tượng Dương tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, chị M. cho biết trong túi đồ gửi ra Hà Nội có: 220 ngàn USD, 600 ngàn bath Thái Lan, 921 ngàn yên Nhật, 669 ngàn đô Đài Loan, tổng trị giá số tiền trên là 6,1 tỉ đồng. Chị Yến, chủ xe khách, cho biết khi nhận bọc giấy, chị chỉ biết trong đó có tiền, chứ không rõ số lượng bao nhiêu.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định được 2 người là Cao Ngọc Dương (SN 1989, trú khối Tân Phượng, Vinh Tân, TP Vinh) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, trú tại khối 9, Trường Thi, TP Vinh), từng là phụ xe khách của bà Yên, là đối tượng tình nghi số 1 về vụ trộm.

Ngày 17-2, sau khi có đầy đủ chứng cứ, Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ Cao Ngọc Dương tại nhà. Đến 14 giờ ngày 19-2, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh Bình. Khám xét nhà 2 đối tượng trên, cơ quan công an thu giữ toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan công an, Dương và Bình khai nhận tối ngày 15-2, khi xe khách Tuấn Thủy đậu ở Ga Vinh, lợi dụng chủ và phụ xe sơ hở, hai đối tượng đã chôm bọc tiền rồi xuống xe và tẩu thoát.

Tin-ảnh: Hải Vũ