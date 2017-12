Đề nghị mức án cho nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

27/12/2017 13:49

Sáng 27-12, phiên tòa xét xử Đặng Hoàng Thiện (SN 1992; ngụ quận 3, TP HCM), Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, quê Quảng Ngãi) cùng 13 đồng phạm khác về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" tiếp tục diễn ra.



Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.

Nguyễn Đức Sinh đang trả lời tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình

Đại diện VKS cho rằng phần lớn các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình, chỉ một số bị cáo quanh co chối tội, cho rằng mình không tiếp tay cho nhóm khủng bố sân bay, đốt nhà xe.

Tuy nhiên, từ lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai tại tòa cùng lời khai của nhân chứng cũng như các chứng cứ, tài liệu khác đã đủ căn cứ buộc các bị cáo tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt:

Đặng Hoàng Thiện 16 -18 năm tù, Nguyễn Đức Sinh 14 -16 năm tù.

Vũ Mộng Phong 12 -13 năm tù, Ngô Thụy Tường Vy 12-14 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 5 – 12 năm tù.

Ngoài hình phạt tù giam, VKS cũng đề nghị quản thúc các bị cáo từ 2 đến 3 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Riêng bị cáo Lê Thị Thu Phương (SN 1996, bạn gái Thiện) bị đề nghị 2-3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Không tố giác tội phạm".

Như đã thông tin, Đào Minh Quân và Phạm Lisa là những kẻ cầm đầu, chủ mưu nhưng đang sống ở nước ngoài đã kích động, viện trợ tiền để nhóm Đặng Hoàng Thiện thực hiện hành vi khủng bố tại Sân bay Tân Sơn Nhất, đốt nhà xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa vào dịp lễ 30-4-2017.

Theo cáo trạng, vào tháng 2-1991, một nhóm phản động lưu vong người Việt sống tại California - Mỹ do Đào Minh Quân đứng đầu đã tổ chức đại hội và thành lập tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Quân cùng đồng bọn đề ra tôn chỉ, mục đích, cơ cấu tổ chức và phương pháp, thủ đoạn thực hiện tội phạm.



Cụ thể, băng nhóm này sử dụng các website, hộp thư điện tử, blog để liên lạc, chỉ đạo, tuyên truyền phát triển lực lượng.

Quân phân công nhiều đối tượng, trong đó có Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, sống lưu vong), thành lập, chỉ đạo các nhóm vũ trang hoạt động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân thông qua Facebook, YouTube… Thực hiện chỉ đạo, Phạm Lisa lôi kéo nhiều đối tượng tại Việt Nam tham gia, tổ chức các nhóm hành động với chủ trương "đốt sạch, giết sạch, phá sạch".

Từ tháng 2-2017 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, thông qua Facebook, Phạm Lisa cho Đặng Hoàng Thiện số điện thoại, tài khoản Facebook của Nguyễn Thị Chung (SN 1981, quê Bến Tre), đồng thời chỉ đạo Thiện tìm hiểu khả năng "hậu cần" của Chung. Sau khi tìm hiểu, Thiện báo cáo Phạm Lisa xác nhận Chung có khả năng tham gia việc hậu cần.

Thiện gặp Chung 5 lần và nhận từ Chung 23,5 triệu đồng để mua sắm công cụ, phương tiện cùng đồng bọn chế tạo bom xăng, bom gas, súng để tiến hành các hoạt động khủng bố theo chỉ đạo của Phạm Lisa.

Tháng 3-2017, Nguyễn Đức Sinh từ Lào về Việt Nam tập hợp đồng bọn thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm gây tiếng vang cho tổ chức. Sinh chủ trương bàn bạc việc chuẩn bị gây cháy, nổ tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sinh rủ bị cáo Vũ Mộng Phong (SN 1971, quê Đồng Nai) tham gia, hứa thực hiện xong sẽ cho 500 triệu đồng. Phong đồng ý và được Sinh giao cảnh giới cho đồng bọn đốt phá nhà xe.

Ngày 8-4, Sinh, Thiện cùng một số đối tượng mua xăng, bình gas mini chế tạo bom xăng, bom gas đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1, phá hủy toàn bộ 320 xe máy các loại, làm sập tường rào, tổng thiệt hại 1,296 tỉ đồng.

Công an TP Biên Hòa đã có văn bản yêu cầu TAND TP HCM xem xét việc bồi thường thiệt hại xảy ra tại kho tạm giữ xe vi phạm số 1 cho đơn vị này với số tiền 1,296 tỉ đồng.

Sau khi đốt kho tạm giữ xe vi phạm số 1, theo chỉ đạo của Phạm Lisa, Thiện tiếp tục nghiên cứu, mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa, mục đích là gây cháy nổ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30-4 và 1-5. Do không đủ tiền, Thiện đề nghị và được Phạm Lisa đồng ý chuyển 13 triệu đồng. Phạm Lisa còn cử một số đối tượng khác tham gia gây nổ tại sân bay.



Thiện chế tạo 2 quả bom rồi bàn bạc, thống nhất với đồng bọn mang ra sân bay thực hiện hành vi khủng bố. Chiều 21-4, Thiện chở bom xăng đến gần khu vực sân bay giao cho đồng bọn rồi chỉ dẫn cách kích nổ. Bom xăng được ngụy trang trong thùng, giấu một quả ở nhà giữ xe sân bay và một quả ở cột số 9 ga quốc tế. Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện thùng giấy có dấu hiệu bất thường nên báo an ninh hàng không xử lý, vô hiệu hóa.

Cùng thời điểm, Thiện mang quả bom xăng còn lại vào tầng 3 nhà gửi xe rồi đi xuống tầng trệt kích hoạt nhưng do khoảng cách xa không truyền được tín hiệu nên không nổ. Thiện chuyển quả bom xăng này tới cho đồng bọn kích nổ ở ga quốc tế làm hành khách hoảng sợ bỏ chạy. Thực hiện xong, Thiện về kể cho bạn gái là bị cáo Lê Thị Thu Phương nghe. Phương phản đối, yêu cầu không được thực hiện nữa nhưng không trình báo công an.

Ngoài hành vi khủng bố ở sân bay, đốt nhà xe, nhóm này còn thành lập, tham gia nhóm phản động, tổ chức chế tạo bom khói, bom xăng tấn công trụ sở công an, nơi công cộng, các đoàn biểu tình, ám sát, gây nổ ở nhà lãnh đạo; lên kế hoạch đánh bom vào đồn biên phòng, công an; tham gia biểu tình tại khu vực nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP HCM). Tuy nhiên, các kế hoạch này đều bị Bộ Công an phát hiện, dập tắt.

Cáo trạng của VKSND Tối cao cũng nêu rõ nhóm này đã khảo sát, bàn bạc chuẩn bị khủng bố một nhà máy ở tỉnh Hậu Giang; khủng bố siêu thị tại TP HCM.

Bài và ảnh: Phạm Dũng