Đề nghị truy tố 7 “siêu trộm” gieo rắc kinh hoàng ở miền Tây

05/02/2017 11:56

Ngày 5-2, Công an TP Cần Thơ cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can gồm: Lý Văn Đợi (53 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi), Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, cùng ngụ TP HCM); Lê Văn Mười (40 tuổi), Lê Văn Dũng (51 tuổi, anh ruột Mười) và Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2015, hàng loạt tiệm vàng ở miền Tây bị trộm đột nhập lấy đi số lượng vàng có giá trị lớn. Công an các tỉnh, thành ĐBSCL đã báo cáo lên Bộ Công an và Tổng Cục Cảnh sát lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương điều tra.

Vào khuya 30-7-2016, các trinh sát thuộc Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 2 nghi phạm đột nhập tiệm vàng tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Khám xét trên người các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 7 lượng vàng cùng nhiều tang vật, dụng cụ phá khóa. Hai đối tượng khai tên Lý Văn Đợi và Nguyễn Minh Thắng.

7 "siêu trộm" vàng (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Dân, Điệp, Đợi, Dũng, Mười, Tâm và Thắng. Ảnh: Công an cung cấp

Từ lời khai của 2 nghi phạm này, ban chuyên án đã bắt giữ 5 nghi phạm còn lại. Thủ đoạn của băng nhóm này là lựa chọn những tiệm vàng ở các chợ nằm ven sông thuộc thị trấn và chọn thời điểm gây án vào lúc nửa đêm về sáng khi chợ bắt đầu nhóm họp.

Băng nhóm này chia người người theo dõi, nắm lịch trình sinh hoạt, lên kế hoạch cẩn thận. Khi chọn được mục tiêu, những đối tượng trên dùng vỏ lãi tiếp cận các tiệm vàng, vô hiệu hóa camera an ninh, bịt mặt, đeo găng tay, dùng kiềm cộng lực cắt khóa đột nhập bên trong. Nếu chủ nhà phát hiện, chúng chống trả quyết liệt rồi lên vỏ lãi do đồng bọn chờ sẵn, tẩu thoát.

Qua điều tra, công an đã xác định băng nhóm này gây ra 45 vụ trộm đột nhập tiệm vàng, với tổng số tài sản trộm cắp trên 10 tỉ đồng. Trong đó, tại TP Cần Thơ và Tiền Giang, băng “siêu trộm” đã gây ra 10 vụ. 35 vụ khác xảy ra tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre… Vàng trộm được, Đợi mang về TP HCM nấu lại và bán lấy tiền chia cho cả nhóm tiêu xài. Có tiền, nhóm này lao vào cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, gái gú và nuôi “bồ nhí”…

C.Linh