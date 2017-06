Đề nghị truy tố nguyên phó chánh án tòa huyện nhận hối lộ

16/06/2017 13:57

Ngày 16-6, ông Nông Văn Thụt (SN 1969, ngụ xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nhận được thông báo kết quả điều tra vụ án mà ông Thụt tố cáo bà Trương Thị Hoa, nguyên Phó Chánh án TAND huyện Ea Kar.



Ông Nông Văn Thụt (bìa phải) trình bày vụ tại nạn giao thông mà ông bị truy tố

Theo thông báo, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thụ lý điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển điều tra theo thẩm quyền. Ngày 31-5-2017, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có kết luận điều tra vụ án số 08/VKSTC-C1(P2), chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Viện KSND Tối cao) đề nghị truy tố bị can Trương Thị Hoa về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại điểm a, khoản 3 điều 279 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan công an khám xét nhà của bà Hoa sau khi nhận đơn tố cáo

Trước đó như Báo Người Lao Động đã phản ánh, cuối tháng 10-2016, ông Thụt nhận được Quyết định đưa vụ án ra xét xử mà ông Thụt bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Sau khi nhận quyết định, thẩm phán Trương Thị Hoa, Phó Chánh án TAND huyện Ea Kar đã nhiều lần liên lạc với ông Thụt qua điện thoại, gợi ý chung tiền để lo án treo. Do đó, ngày 4-12-2016, ông Thụt đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tố cáo bà Hoa có hành vi vòi tiền chạy án. Tiếp đó, ngày 5-12-2016, sau khi đưa 80 triệu đồng cho bà Hoa, ông Thụt tiếp tục cung cấp clip quay lại diễn biến vụ việc cho cơ quan công an. Ngày 11-1, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoa về tội "Nhận hối lộ". Đầu tháng 3-2017, TAND huyện Ea Kar đưa ra xét xử và tuyên phạt ông Thụt 18 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

