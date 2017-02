Đi đánh ghen, đâm chết bạn của tình địch

06/02/2017 17:28

Ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Định (SN 1992, quê Quảng Ngãi) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, cuối tháng 9-2016, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Tống Văn Ại (SN 1992, quê Sóc Trăng) về tội “Giết người”, Phạm Thành Nhớ (SN 1981, quê An Giang) về 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Tống Văn Ại tại cơ quan điều tra

Do sau khi xảy ra vụ án Nguyễn Văn Định bỏ trốn nên Công an TP HCM ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Định.

Tuy nhiên, đến ngày 10-10-2016, Định bị Công an quận Bình Tân khởi tố tội “Cướp giật tài sản”. Quá trình điều tra, Định khai nhận tham gia cùng với Ại, Nhớ trong vụ “Giết người” nên Công an TP HCM phục hồi điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, Tống Văn Ại và chị Danh Thị Bụp Pha (SN 1997, quê Sóc Trăng) chung sống như vợ chồng tại quận Tân Phú (TP HCM) từ tháng 9-2014. Đến tháng 6-2015, chị Bụp Pha quen với anh Thạch Hoàng Bạch (SN 1996, qê Bạc Liêu) và bị Ại phát hiện, ghen tuông.

Do biết anh Bạch buổi tối thường đến sân patin ở đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) chơi nên tối 4-10-2015, Ại đến gặp và hẹn anh Bạch uống cà phê.

Khi anh Bạch đến quán, Ại nói về phòng trọ chở chị Bụp Pha đến để “ba mặt một lời”.

Trên đường chở chị Pha ra, Ại ra một quán nhậu gặp Nguyễn Văn Định cùng một số bạn rồi rủ cả nhóm và Phạm Thành Nhớ (bạn Ại) cùng đến quán cà phê gặp anh Bạch.

Cả nhóm đến quán cà phê bao vây, đánh hội đồng anh Bạch. Anh Bạch bỏ chạy vào sân patin thì gặp bạn là Vũ Đức Hải đang chơi patin nên kể lại sự việc bị đuổi đánh.

Anh Hải vừa mở cửa bước ra thì bị Nhớ phát hiện dùng xe máy đuổi theo. Anh Hải bị nhóm này đánh ngã xuống đường rồi Ại dùng dao đâm anh tử vong.

