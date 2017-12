Đi trốn truy nã, mang theo còng số 8

23/12/2017 20:43

Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Trường, 24 tuổi, thường trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".



Đối tượng Trần Văn Trường cùng đồ vật bị tạm giữ





Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện đối tượng Trần Văn Trường đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Xác định đây chính là đối tượng đang trốn lệnh truy nã của Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trường. Khám xét người và ba lô đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 1 vỏ súng, 1 khóa số 8 và một số vật dụng khác.

Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành bàn giao đối tượng Trần Văn Trường cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.





Theo Diệu Loan - Tuấn Sơn (Hà Giang Online)