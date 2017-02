“Điên đầu” chuyện con hẻm bị chiếm

24/02/2017 22:38

Báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết liên quan đến vụ “Độc chiếm hẻm và đe dọa cư dân” tại hẻm 164B Tân Nhiễu, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Hẻm nhỏ lại càng nhỏ

Theo ghi nhận của phóng viên, trước Tết nguyên đán Đinh Dậu, ông Nguyễn Văn Hiền (37 tuổi, ngụ đầu hẻm 164B Tân Nhiễu) đã đặt 2 bao cát hạn chế xe máy ra vào. Đến nay, con hẻm này xuất hiện thêm 1 bao cát và 4 chậu cây khiến hẻm càng bị thu hẹp dần. “Mỗi lần ra vào, tôi rất khó khăn vì sợ tán cây trúng mặt và những vật cản như cây gỗ, gạch đá nằm lăn lóc giữa đường. Trước kia hẻm đã nhỏ, nay càng nhỏ hơn, tôi mấy lần suýt ngã” - bà Nguyễn Thị Anh (54 tuổi, ngụ cùng hẻm) kể.

Những bao cát, chậu hoa chắn lối ra vào hẻm 164B Tân Nhiễu

Theo bà Anh, gia đình bà đã nhiều lần đề nghị ông Hiền trả lại sự thông thoáng của con hẻm nhưng đều không được. Điều khiến bà mệt mỏi nhất là chuyện khi đi qua con hẻm này thì bị những người thân của ông Hiền chửi bới bằng những lời tục tĩu. “Thời gian dài bị khủng bố tinh thần, đầu óc tôi luôn căng thẳng, đêm không ngủ được. Nhiều lúc muốn bán nhà đi nơi khác sinh sống” - bà Anh nói.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Tâm (33 tuổi) có xây vài phòng trọ cho thuê. Tuy nhiên, nghe tin lối ra vào liên tục bị ngăn cản, một số người thuê trọ đã trả phòng để đi nơi khác. Khốn khổ nhất là ông Nguyễn Văn Nam (47 tuổi) mua trả góp một chiếc ô tô 4 chỗ. Sau khi đưa xe vào nhà thì bị ông Hiền ngăn lối nên “trùm mềm” suốt mấy năm nay, hạn đăng kiểm cũng đã hết.

Vào dịp cuối năm, ông Nam đã làm đơn khẩn cấp đến UBND xã An Phú Tây nhờ dời bao cát đi nơi khác, sau đó cán bộ tư pháp xã đến ghi nhận hiện trạng và bị gia đình ông Hiền gây khó khăn nên ra về. “Trong lúc TP đang quyết tâm dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm lòng lề đường thì chỉ vài cái bao cát mà suốt 2 năm qua, chính quyền địa phương không xử lý được” - ông Nam bức xúc.

Tiếp tục chờ

Về những bài viết trên Báo Người Lao Động trước đây, UBND xã An Phú Tây đã có công văn thông tin về diễn biến vụ việc. Trong đó, UBND xã này cho biết mâu thuẫn giữa các hộ gia đình bên trong hẻm 164B Tân Nhiễu đối với ông Hiền diễn ra từ năm 2007.

Theo UBND xã An Phú Tây, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn do ông Nam lắp camera an ninh quay về nhà ông Hiền là “có dấu hiệu xâm phạm đến đời sống riêng tư được pháp luật bảo vệ nên dẫn đến việc bức xúc của gia đình ông Hiền”.

Tuy nhiên, khi phóng viên phản ánh việc camera an ninh do các hộ dân đóng góp và có góc quay hướng về không gian sinh hoạt chung, bà Nguyễn Thị Ngọc Khuyên, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú Tây, nói sẽ kiểm tra lại. Theo bà Khuyên, trưa 12-1, UBND xã đã mời các hộ dân liên quan đến hòa giải. Trong đó, ông Hiền cam kết sẽ không có những hành động quá khích và ngăn cản lối đi của các hộ dân còn lại.

Về hướng xử lý, bà Khuyên cho biết hiện nay, việc tranh chấp lối đi giữa ông Nam và ông Hiền đang được TAND huyện Bình Chánh thụ lý giải quyết. Do đó, trong thời gian này, UBND xã chỉ hòa giải, nhắc nhở, vận động 2 gia đình giữ bình tĩnh. Gia đình ông Hiền không được có những động thái quá khích, cản trở việc đi lại của gia đình ông Nam.

Về việc ông Hiền đã bỏ thêm vật cản và thay đổi hiện trạng con hẻm, đại diện UBND xã An Phú Tây cho biết sẽ đến nơi để ghi nhận. “Nếu ông Hiền bỏ thêm bao cát gây hạn chế lối đi của các hộ dân, chúng tôi sẽ có văn bản gửi TAND huyện Bình Chánh và Chi cục Thi hành án để xử lý theo thẩm quyền” - bà Khuyên khẳng định.

Dự kiến tháng 4-2017 sẽ xét xử Đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết đã ủy quyền cho một phó Phòng Tài nguyên - Môi trường của huyện tham gia vụ khiếu kiện của các hộ dân hẻm 164B Tân Nhiễu. Theo đó, dự kiến tháng 4-2017, TAND huyện Bình Chánh sẽ đưa vụ việc ra xét xử.

Bài và ảnh: LÊ PHONG