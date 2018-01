Đón giao thừa trong quán bar, thiếu nữ dùng ma túy

01/01/2018 14:32

Vào 0 giờ ngày 1-1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ kiểm tra quán bar Diamond Luxury 2 (phường An Phú, thị xã Thuận An). Hàng trăm thanh niên nam nữ nhốn nháo tìm cách bỏ chạy nhưng bất thành. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều viên nén nghi là ma túy được khách chơi vứt dưới sàn.



Kiểm tra các đối tượng trong quán bar

Nhiều thiếu nữ bị đưa về đồn

Công an đưa khoảng 130 thanh niên, trong đó có nhiều cô gái ăn mặc hở hang về trụ sở để làm việc. Qua xét nghiệm nhanh, có 7 thanh niên (5 nam, 2 nữ) dương tính với chất ma túy. Công an cho biết sẽ bị xử phạt hành chính.

Trước đó, quán bar này cũng từng bị công an ập vào kiểm tra, phát hiện nhiều khách sử dụng ma túy. Công an tỉnh Bình Dương gần đây thường bí mật huy động quân số kiểm tra các quán bar sau khi xảy ra một vụ ẩu đả, giết người tại các tụ điểm này.





NHƯ PHÚ