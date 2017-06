Đột kích sòng bạc trong rừng, bắt 14 con bạc

11/06/2017 16:12

Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 14 đối tượng đánh bạc tại một láng trại ẩn sâu trong trong rừng cao su tại ấp Đồng Bà Ba (xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng).



Sới bạc chia làm hai khu, một khu để lắc tài xỉu, một khu là trường gà

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10-6 hàng chục cảnh sát hình sự bất ngờ đột kích sới bạc này. Phát hiện lực lượng công an hàng trăm con bạc ôm tiền bỏ chạy tán loạn. Do địa hình rộng lớn, trời mưa lớn nên đa số con bạc đã bỏ chạy vào sâu trong rừng cao su trốn thoát. Tại hiện trường cơ quan công an bắt giữ 14 con bạc, hơn 240 triệu đồng tiền mặt, 2 con gà đá, 1 chiếu bạc, hàng chục chiếc xe máy và nhiều tang vật khác.

Tiền tang vật

Xe máy của con bạc

Theo điều tra của cơ quan công an, sới bạc này hoạt động từ cuối năm 2016 đến nay, thời gian hoạt động từ khoảng 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, sới bạc được canh phòng cẩn mật với nhiều chốt canh bảo vệ từ xa, thường xuyên thay đổi địa điểm.



Tin-ảnh: Như Phú