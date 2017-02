Đưa bạn gái quen qua facebook vào nhà nghỉ rồi trộm tài sản

14/02/2017 15:52

Ngày 14-2, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Công an quận 10 (TP HCM) tạm giữ đối tượng Lê Minh Quân (36 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua trình báo của các bị hại và quá trình theo dõi, điều tra, khoảng 18 giờ ngày 13-2, Phòng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Công an quận 10 triệu tập Quân lên làm việc. Quân là nghi can thực hiện nhiều vụ trộm tài sản sau khi đưa nạn nhân vào nhà nghỉ.

Qua làm việc, Quân thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản bằng cách làm quen với nhiều phụ nữ trên mạng facebook. Sau những lời tán tỉnh, hẹn hò, Quân đưa bạn gái tới nhà nghỉ để quan hệ tình dục rồi khi bị hại ngủ quên Quân lét lút chiếm đoạt điện thoại, tiền và xe mô tô.

Ngọc Giang