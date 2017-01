Đua xe... mừng năm mới, 16 quái xế về đồn công an

02/01/2017 19:21

Tối 2-1, nguồn tin từ Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết lực lượng tuần tra CSGT tỉnh Long An vừa phối hợp làm rõ số thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya để đua xe.

Xe đua bị tạm giữ

Khoảng 3 giờ 20 sáng 1-1, nhóm thanh niên hẹn nhau trên mạng đã chạy mô tô đôn dên, xoáy nòng, móc pô từ huyện Bến Lức xuống huyện Cần Đước để cùng "tranh tài" với một số quái xế thuộc 2 huyện Cần Giuộc, Cần Đước.

Nhóm thanh niên thử xe nhiều vòng với mô tô cùng nhiều xe khác, nẹt pô cổ vũ xuất phát tại km 25, Quốc lộ 50, đoạn qua xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước về hướng ngã ba xã Long An, huyện Cần Giuộc .

Các "quái xế" mới thử vài vòng đầu, lực lượng tuần tra CSGT Long An phụ trách tuyến Quốc lộ 50 phối hợp với CSGT huyện Cần Đước “ém quân” bắt giữ 19 mô tô các loại cùng 16 thanh thiếu niên về trụ sở. Trong số này có người còn rất nhỏ tuổi.

Tin-ảnh: H.Minh