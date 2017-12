14/12/2017 18:57

Chiều 14-12, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Nang Lớn (SN 1962; ngụ xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (SN 1965, vợ của Lớn).



Theo thông tin ban đầu, tối 11-12, Lớn muốn được quan hệ vợ chồng với vợ nhưng bị từ chối. Tức giận, Lớn dùng búa chẻ củi đập nhiều nhát vào đầu khiến bà T. tử vong.





T.Nốt