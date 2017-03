Dùng súng đe dọa ép ghi giấy vay nợ, cướp tài sản

02/03/2017 18:54

Ngày 2-3, thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Trần Văn Lý (SN 1992, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.

Ảnh truy nã đối tượng Trần Văn Lý

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 1-8-2016, Lý cùng với Vương Trung Phương (SN 1987, trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Hồ Doãn Ngọc (SN 1995, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Chu Văn Hùng (trú xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đến nhà trọ của Phương tại phường Hưng Dũng để giải quyết mâu thuẫn với anh Hồ Đức Chung (SN 1992) và anh Đậu Xuân Minh (SN 1993, cùng trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Khoảng 15 giờ cùng ngày 1-8, Lý dùng súng đe dọa, đánh anh Chung và anh Minh, cùng đồng bọn ép anh Chung và anh Minh viết giấy vay tổng số tiền là 25 triệu đồng, Lý lấy 550 ngàn đồng trong ví của anh Chung. Tiếp đến, cả nhóm ép anh Chung đưa điện thoại di động đi cầm cố lấy 600 ngàn đồng đưa về cho Lý. Những ngày sau đó, Lý và Phương đi tìm anh Chung và anh Minh đe dọa để hỏi lấy số tiền ép viết trong giấy vay tiền nhưng không được. Lo lắng, anh Chung và anh Minh đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan là Vương Trung Phương, Hồ Doãn Ngọc và Chu Văn Hùng về tội cướp tài sản. Hiện các đối tượng này đang bị tạm giam.

Riêng đối tượng Trần Văn Lý đã trốn biệt tích. Ngày 20-1-2017, cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Lý về hành vi cướp tài sản, đến ngày 26-1-2017 đã ra quyết định truy nã đối tượng Lý.

Xác định Lý đối tượng hình sự, manh động, liều lĩnh, có sử dụng vũ khí nóng nên lực lượng công an quyết định truy bắt bằng được. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, lực lượng Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Trần Văn Lý khi đối tượng này đang tìm cách lẩn trốn.

Tin-ảnh: Đức Ngọc