Được tại ngoại vì mang thai, tiếp tục lừa đảo hơn 9 tỉ đồng

04/12/2017 12:07

Tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, ngày 4-12, cho biết đã nhận hồ sơ từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đối với Ngô Thị Thanh Hương (SN 1972, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Ngô Thị Thanh Hương. Ảnh B.N

Theo kết quả điều tra, từ năm 2013, Hương "nổ" mình có quen biết nhiều lãnh đạo đầu ngành tại tỉnh Đắk Lắk, các trường công an, có khả năng xin được việc làm, xin chuyển công tác, xin đi học, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua xe thanh lý từ các cơ quan nhà nước… nên nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho Hương. Tháng 11-2016, Hương bị Cơ quan điều tra quân sự quân khu V và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 2 vụ án. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này do Hương có thai nên được tại ngoại. Trong quá trình mang thai và nuôi con nhỏ, Hương tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt. Tổng cộng, từ năm 2013 đến năm 2017, Hương đã chiếm đoạt của 107 người với số tiền 9,257 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

C. Nguyên