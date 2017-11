Ép quan hệ không được, giết người, giấu xác

13/11/2017 14:45

Trưa 13-11, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Nguyễn Văn Thu (SN 1972; ngụ xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Phạm Thị Phúc (SN 1977, ngụ xã Ea Pil).



Đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện để khám nghiệm. Ảnh B.N

Tại cơ quan công an, bước đầu Thu khai nhận vào khoảng 12 giờ ngày 12-11, Thu gọi cho bà Phúc nói đến nhà để giải quyết chuyện tiền bạc.

Khi bà Phúc đến, Thu nảy sinh ý định quan hệ tình dục liền đóng cửa lại. Thấy vậy, bà Phúc bỏ chạy ra cửa sau thì liền bị Thu đuổi theo quật ngã xuống đất.

Trong lúc giằng co, Thu đã lấy viên gạch đập vào đầu làm bà Phúc tử vong. Sau đó, Thu đem thi thể bà Phúc gói vào một tấm bạt rồi giấu ở phía sau nhà.

Đến tối cùng ngày, Thu đã mang thi thể nạn nhân ở cống thoát nước trên đường D2, thuộc địa phận xã Krông Jing (giáp ranh với xã Ea Pil) để giấu.

Hàng ngàn người dân tới xem cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Ảnh B.N

Liên quan đến vụ việc, khoảng 21 giờ cùng ngày, gia đình vẫn không thấy bà Phúc về nên trình báo sự việc với Công an xã Ea Pil.

Nhận tin báo, Công an xã Ea Pil đến nhà Thu để xác minh nhưng không thấy đối tượng ở đây. Sau đó, Công an xã phát hiện Thu cầm dao từ trên rẫy về nhà nên mời đến trụ sở UBND xã để làm việc.

Tại đây, thấy Thu có nhiều lời khai mâu thuẫn nên công an xã đã báo với công an huyện cử người về xét hỏi. Sau nhiều giờ quanh co, cuối cùng Thu đã thừa nhận hành vi giết bà Phúc.

C. Nguyên