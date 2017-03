Giả danh lãnh đạo công an, cán bộ tỉnh để lừa đảo

06/03/2017 18:08

Ngày 6-3, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang cùng với Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp điều tra làm rõ vụ việc giả danh cán bộ lãnh đạo ở 2 tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 9-2, một người đàn ông có số điện thoại di động 0907.902… gọi cho bà H., chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), xưng là giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và hỏi mua một điện thoại iPhone 7plus.

Kẻ giả danh vờ xưng là lãnh đạo rồi dàn bẫy, chiếm đoạt tiền

Bà H. báo giá chiếc điện thoại 22 triệu đồng, người này đồng ý mua và đề nghị bà cung cấp số tài khoản để giao dịch. Người này nói sẽ nhờ người thân ở tỉnh Đồng Tháp chuyển tiền vào tài khoản.

Sau khi cung cấp số tài khoản ngân hàng, một lúc sau, bà H. đã nhận được thông báo qua tin nhắn điện thoại là tài khoản của bà đã có người chuyển vào 30 triệu đồng với nội dung: “Anh D. - UBND tỉnh Đồng Tháp gửi”.

Ngay sau đó, vị khách gọi, hỏi bà bà H. đã nhận được tiền chưa rồi cho người đến nhận điện thoại. Một thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy đến gặp bà nhận chiếc điện thoại iPhone 7 plus. Do điện thoại chỉ bán với giá 22 triệu đồng, bà H. hoàn trả lại cho người thanh niên 8 triệu đồng. Từ khi bà H. nhận được thông báo tiền đã vào tài khoản đến khi kết thúc việc giao nhận điện thoại chỉ trong vòng 30 phút.

Số tiền trên là do một lãnh đạo Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chuyển. Do trong cùng thời điểm, ông đã nhận được cuộc gọi điện thoại, lừa xưng là một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, nói đang cần 30 triệu để giúp người bị nạn và nhờ chuyển vào số tài khoản trên.

Tưởng nhầm là giọng nói của lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc ngân hàng đã chuyển đi 30 triệu đồng. Đây chính là số tiền kẻ giả danh đã lừa chiếm đoạt bằng cách mua điện thoại đắt tiền.

Ngoài vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Nai còn nhận được phản ánh một trường hợp khác cũng xưng là giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để lừa đảo.

Cụ thể, vào ngày 13-2, giám đốc một công ty taxi trên địa bàn nhận được điện thoại từ số 0906.196... tự xưng là giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đề nghị ông cung cấp số tài khoản để nhờ nhận tiền từ người nhà giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đến nhằm giải quyết một vụ TNGT tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai). Tuy nhiên, do nghi ngờ nên ông Tuấn đã không thực hiện và trình báo lên công an.

X.Hoàng