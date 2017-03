Giả mua iPhone 7, băng cướp tuổi teen gí roi điện cướp hàng

16/03/2017 16:49

Ngày 16-3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thanh Thiện (19 tuổi); Nguyễn Thanh Ng. (16 tuổi) và Nguyễn Minh Thắng (17 tuổi) cùng ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Nhóm cướp tại cơ quan công an

Nhóm cướp và tang vật

Trước đó, anh Đặng Văn Vương (28 tuổi, tạm trú tại phường An Thạnh, thị xã Thuận An) lên mạng rao bán điện thoại iPhone 7plus. Thấy vậy, nhóm Thiện bàn nhau đóng giả khách mua để cướp điện thoại của anh Vương. Sau nhiều lần gọi điện hẹn anh Vương không được, ngày 13-3, nhóm này đến thẳng nơi làm việc của anh ở cửa hàng mắt kính S.V. (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) để mua hàng. Thắng và Thiện tiếp cận anh Vương, để Ng. đứng ngoài cảnh giới.

Trong lúc anh Vương không để ý, Thắng gí roi điện vào cổ anh Vương để cướp điện thoại nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Thấy vậy, hai đối tượng đã bỏ chạy nhưng bị anh Vương cùng người dân bắt giữ, riêng Ng. bỏ trốn về xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng và bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

