Hai đại gia sụp bẫy đối tác miệt vườn

Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1985), Nguyễn Văn Kiệt (SN 1982, anh ruột Sáu), Đoàn Văn Dứt (SN 1985, cùng ngụ Long An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Nguyễn Văn Bé Sáu bị xử lý thêm 2 tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Nguyễn Văn Kiệt bị xử lý thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Anh em Nguyễn Văn Kiệt (phải) và Nguyễn Văn Bé Sáu tại công an

Theo lời khai ban đầu, Sáu đã sửa chữa, dùng CMND giả để đăng ký thay đổi thông tin Công ty Đức Nhân và thành lập Công ty Thạch Hưng Thành (Sáu điều hành cả 2 công ty này nhưng do người khác làm giám đốc).

Sau đó, Sáu rủ rê, ngỏ ý mời 2 "đại gia" là bà V.N.P.T. và ông H.H.T. thực hiện dịch vụ cho vay giả thanh toán. Cụ thể, bà T. và ông T. sẽ nộp tiền vào Công ty Đức Nhân và Công ty Thạch Hưng Thành. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của Công ty Lý Hoa Phát mở tại Ngân hàng Sacombank – Phòng giao dịch Bình Trị Đông với nội dung thanh toán tiền mua cát, đá.

Sau đó, bà T., ông T. sẽ sử dụng giấy rút tiền mặt của Công ty Lý Hoa Phát để rút toàn bộ số tiền ra và nhận lại tiền trong ngày. Đổi lại, ông T. hưởng lãi suất 0,5% và bà T. hưởng lãi suất 1% trên tổng số tiền cho vay.

Tuy nhiên, sau khi bà T. chuyển 1.253.600.000 đồng vào tài khoản của Công ty Đức Nhân, ông T. chuyển 1.765.300.000 đồng vào tài khoản của Công ty Thạch Hưng Thành thì ngay lập tức Sáu dùng dịch vụ internet banking chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Được Sáu nhờ đi rút tiền, biết đây là tiền lừa đảo, Kiệt không trực tiếp đi rút mà yêu cầu Dứt đi rút tiền giùm. Dù biết đây là tiền phạm pháp, Dứt vẫn giúp Kiệt.

Ngay khi biết tiền của mình không được chuyển sang tài khoản của Công ty Lý Hoa Phát như đã thỏa thuận, bà T., ông T. yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản và trình báo cơ quan công an. Vì vậy Sáu chỉ mới chiếm đoạt 898 triệu đồng của ông T., trong đó Sáu chia lại cho Kiệt 300 triệu đồng.

