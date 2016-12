Ham được tặng "nghìn đô", hàng trăm phụ nữ Việt khóc ròng

23/12/2016 17:57

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet xuyên quốc gia do Micheal IkeChukwu Leonard (gọi tắt là Micheal, 44 tuổi, quốc tịch Nigeria) cầm đầu, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Micheal, Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, em ruột Bình) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi), cùng ngụ TP HCM.

Theo cơ quan điều tra, Micheal cùng với một nhóm khoảng 7 người khác (có cùng quốc tịch Nigeria, hiện đang sống tại Campuchia) thường xuyên lên Facebook tung hô là doanh nhân, muốn tìm phụ nữ để làm quen, kết hôn. Sau thời gian tìm hiểu, nhóm này đưa ra lời đề nghị tặng cho nạn nhân thùng quà, trong đó có nhiều tài sản có giá trị.

Nếu nạn nhân ưng thuận, nhóm này chuyển thông tin cho Micheal, Micheal liên lạc với Nhi, Bình và Uyển thực hiện lừa đảo. 3 đối tượng tại Việt Nam đóng vai nhân viên hãng vận chuyển hàng hoá quốc tế hoặc nhân viên hải quan, gọi cho nạn nhân nói có món quà và muốn nhận được quà thì phải đóng thuế hải quan từ 600-1.200 USD. Khi bị hại đồng ý chuyển tiền, 3 đối tượng này kì kèo nói khi chuyển thùng hàng thì bị hải quan phát hiện bên trong có tiền USD số lượng lớn nên yêu cầu bị hại phải chuyển thêm 5.000 USD mới lấy được hàng. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản cho nhóm này, nhiều phụ nữ đã sụp bẫy vì bọn chúng nhanh chóng rút hết tiền thông qua tài khoản ATM tại Campuchia.

Chị N.T.T (48 tuổi, ngụ tại Cần Thơ), là một giáo viên sống độc thân. Micheal lên Facebook kết bạn với người phụ nữ này. Micheal nói mình đang độc thân và giữ chức vụ lớn tại quân đội Hoa Kỳ, sau khi rời quân ngũ sẽ sang Châu Á làm ăn do gia đình đầu tư cho hàng triệu USD. Khoảng 2 tháng sau, chị T. nhận được điện thoại thông báo có thùng quà từ Hoa Kỳ gửi về và yêu cầu chị liên hệ với hải quan nộp thuế. Do nghi ngờ nên chị T. không nhận.

Micheal, Bình, Uyển và Nhi bị bắt giữ (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp

Để tăng lòng tin, Micheal nói trong thùng quà có 1 triệu USD, chị T. không nhận, quà đã được chuyển sang nước thứ ba (Campuchia) để trả ngược về Hoa Kỳ, lúc đó, Micheal sẽ bị truy tố. Micheal hướng dẫn chị T. liên lạc với “trợ lý” của mình tại Campuchia, và người này yêu cầu chị T. phải mang theo 30.000 USD sang đây mới nhận được quà. Tuy nhiên, khi gom góp được 15.000 USD, chị T. tức tốc sang Campuchia. Tại đây, “trợ lý” của Micheal mở thùng quà và bên trong có chứa điện thoại Iphone, mỹ phẩm, quần jean… cùng 1 triệu USD đã được nhuộm đen. Người "trợ lý" này bảo phải nhuộm tiền để qua mặt hải quan, nên cần có 30.000 USD để mua hoá chất tẩy lại. Tin lời, chị T. đưa cho người này 15.000 USD đi mua hoá chất, số tiền còn lại, khi quay về Việt nam, T. đã chuyển qua tài khoản cho “trợ lý” của Micheal . Sau đó, khi liên lạc lại thì số điện thoại, Facebook của Micheal đều không liên lạc được nên T. trình báo công an.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an) đã bắt được Micheal và đồng bọn. Công an cũng xác định có 256 nạn nhân tại 49 tỉnh, thành trên cả nước bị băng nhóm này lừa đảo với thủ đoạn như trên, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

