Ham thẻ cào rẻ, đại gia "cúng" 17 tỉ cho giám đốc

14/06/2017 10:12

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Bảo (SN 1985, Giám đốc Công ty Viễn thông tin học Miền Nam, trụ sở tại quận Gò Vấp, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Với chiêu dẫn dụ bạn bè mua thẻ cào giá rẻ, Bảo lừa được 17 tỉ đồng



Lợi dụng sự cả tin và tình bạn, tình cảm họ hàng, Bảo quảng cáo mình cùng bạn bè làm ở Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông (Mobifone), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Vinaphone) nên mua được thẻ cào ĐTDĐ giá rẻ.

Thực tế, từ tháng 3-2011, Bảo mua thẻ cào ĐTDĐ đúng giá nhưng bán lại cho người khác rẻ hơn từ 4% đến 6,5% nhằm thu hút nhiều người mua. Để không bị lộ, Bảo lấy tiền của người sau rồi mua thẻ cào đưa cho người trước theo phương thức “lấy khách hàng nuôi khách hàng”.

Cuối năm 2011, Chi cục thuế quận Gò Vấp kiểm tra, phát hiện công ty đã ngưng hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, đồng thời Bảo cũng biến mất khỏi nơi cư trú. Sau một thời gian dài không thể liên lạc với Bảo, 5 người bị lừa đảo hơn 17 tỉ đồng tiền đặt mua thẻ cào điện thoại di động đã đến công an trình báo.

Tháng 7-2014, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Trần Quốc Bảo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 10-12-2016, Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TP HCM bắt giữ Bảo khi y đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.

Phạm Dũng