Hàng trăm người khóc nghẹn vì chủ hụi biệt tăm

09/11/2017 10:39

Sáng 9-11, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), cho biết mấy ngày gần đây, nhiều người dân đã gửi đơn tới cơ quan công an đề nghị làm rõ hành vi của một chủ hụi là bà Phan Thị N. T. (39 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana). "Sau khi nhận được đơn, Công an huyện Krông Ana đã tiến hành làm việc với 2 vợ chồng bà T. Hiện công an huyện đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận đơn của người dân, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, làm rõ vụ việc" – thượng tá Thanh cho biết thêm.



Người dân khóc nghẹn khi chủ hụi không trả tiền

Theo đơn tố cáo của nhiều người dân tại thị trấn Buôn Trấp, trong một thời gian dài, bà T. (bán gạo tại chợ Buôn Trấp) đứng ra làm chủ hụi. Thấy bà T. sống có uy tín, tiền bạc sòng phẳng nên nhiều người tin tưởng, tham gia đóng tiền hụi. Đầu tháng 11-2017, nhiều người đến yêu cầu bà T. xin hốt hụi để lo công việc. Tuy nhiên, bà T. lấy nhiều lý do không đưa và đến ngày 4-11 thì bỏ đi khỏi nhà, khóa máy điện thoại.

Theo thống kê chưa đầy đủ của người dân, hiện đã có hơn 130 người tham gia góp hụi cho bà T.với số tiền hơn 7 tỉ đồng. Đa số những người tham gia góp hụi đều là nông dân, tiểu thương sống trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp.

Người dân tới trụ sở ban quản lý chợ thống kê và làm đơn trình báo

Chiều 8-11 có mặt tại chợ Krông Ana, phong viên chứng kiến cảnh hàng trăm người dân vô cùng hoang mang, lo lắng, nhiều người đã không kìm được nước mắt. Người dân tụ tập tại văn phòng ban quản lý chợ để lập danh sách và làm đơn gửi cơ quan công an.

Theo chị Phạm Thị Minh Tuyền (26 tuổi), mỗi ngày chị đóng 50.000 đồng cho bà T, đến nay, số tiền chị đóng là 15 triệu đồng để lo mọi chi phí khi sinh con. "Giờ em sắp sinh, bà T. ôm tiền bỏ đi, em thật sự không biết làm sao" - chị Tuyền chia sẻ.





Cao Nguyên