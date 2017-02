Hành trình truy bắt kẻ hành hạ dã man trẻ em

19/02/2017 10:21

Hơn 2 tháng qua, nhiều người quan tâm đến vụ án Nguyễn Thành Dũng (35 tuổi, nghi can bạo hành bé trai 3 tuổi ở Campuchia) rất muốn biết vì sao thanh niên này đến cơ quan điều tra của Bộ Công an đầu thú. Có người còn cho rằng Dũng bị trinh sát đón lỏng để bắt khi anh ta từ Campuchia về đến biên giới Việt Nam, nhưng sự thật lại khác.

Mới đây, khi trao đổi với phóng viên , lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết đầu tháng 12- 2016, nơi đây nhận được phản ánh về việc trên mạng xã hội xuất hiện hiện clip ghi cảnh thanh niên nói tiếng Việt liên tục hành hạ bé trai không mặc quần áo. Ngoài việc đánh đập, xối nước lên đầu, người này còn dùng cây nhét vào miệng, hậu môn và xô nạn nhân ngã nhào xuống đất.

Nguyễn Thành Dũng lúc ra đầu thú. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Nhiều người xem clip cho rằng kẻ hành hạ bé trai có hộ khẩu thường trú ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Công an An Giang sau đó cử lực lượng đến Cái Dầu xác minh nhưng không người nào tên Nguyễn Thành Dũng có những đặc điểm giống thanh niên trong clip.

Hai ngày sau đó, trinh sát lần ra manh mối của Dũng khi có tin báo anh ta là con của nữ công nhân cơ khí ở khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang và Công an TP Long Xuyên tiếp cận được người mẹ để xin số điện thoại của Dũng. "Một phó phòng của chúng tôi gọi điện cho Dũng và thanh niên này nói đang ở quận 7- TP HCM. Sau khi được cán bộ điều tra thuyết phục, Dũng nói sẽ về An Giang đầu thú. Để Dũng đi lại thuận lợi, chúng tôi báo cáo vụ việc cho Cục Cảnh sát hình sự và hướng dẫn nghi can đến cơ quan điều tra của Bộ Công an tại TP HCM", đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, kể.

Để được pháp luật khoan hồng, Dũng nhờ chị ruột đưa đến cơ quan điều tra vào tối 7- 12- 2016.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết Dũng đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi hành hạ người khác. Sau khi đơn vị làm việc với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, 2 bên thống nhất không dẫn độ Dũng sang Campuchia; nếu Dũng có phạm tội sẽ phải xử lý theo quy định của nước sở tại. "Sau khi kết thúc điều tra và nếu Dũng bị truy tố thì TAND TP HCM sẽ là nơi xét xử", Thiếu tướng Tiến nói.

Theo một thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM, Dũng không phải là trường hợp người Việt Nam đầu tiên được cho là phạm tội ở nước ngoài. Có nhiều người trong đường dây buôn người, thực hiện việc phạm tội ở Trung Quốc, Malaysia... nhưng vẫn được xét xử tại Việt Nam. "Trường hợp của Dũng dư luận quan tâm nhưng không phải là một vụ án lớn lắm. VKSND Tối cao sau khi truy tố Dũng nếu nơi đây xác định thanh niên này có tội thì ủy quyền cho VKS tỉnh, thành nào thực hiện quyền công tố tại tòa cũng được. Nếu ủy quyền cho VKSND TP HCM thì TAND TP HCM sẽ xét xử", vị thẩm phán chia sẻ.

Như Báo Người Lao Động từng thông tin, sau khi đầu thú, Dũng thừa nhận hành vi hành hạ cháu bé người Campuchia là con của một người làm công trong đồn điền cao su tại Campuchia. Đồn điền này của ông chủ Hà Lan, tên là Stefan.

Dũng quen ông chủ người Hà Lan này ở TP HCM từ năm 2014 và sau đó nảy sinh tình cảm đồng tính. Dũng tự nhận là ‘vợ’, người chủ Hà Lan là ‘chồng’ và họ sang Campuchia mua đất mở đồn điền cao su vào năm 2015.

Trong 3 ngày từ 21- 23- 8- 2016, Dũng đã sử dụng ma túy và xảy ra ảo giác. Vì vậy, Dũng đưa cháu bé ra để hành hạ như dùng thiết bị kích điện tự chế để gí vào người nạn nhân, bắt cháu bé ăn đồ vật… khiến người xem clip phẫn nộ.

PHONG KHÊ