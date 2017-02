Hẹn tình địch nói chuyện, không ngờ "ăn" dao

09/02/2017 12:17

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 9-2, đại tá Trần Duy Trường, Trưởng Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Trần Thị Hà (SN 1994, ngụ thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Chị Lê Thi Na bị người tình của chồng đâm nhiều nhát. Ảnh nhân vật cung cấp

Theo cơ quan điều tra, nghi ngờ Trần Thị Hà có quan hệ bất chính với chồng là anh P.N.V (SN 1994), khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27-1, chị Lê thị Na (SN 1996, ngụ thị trấn Ea Knốp), cùng em gái là Lê Thị Diệu Linh (SN 1997) và một số người nhà hẹn Hà đến đập hồ Ea Knốp để nói chuyện. Tại đây, Na dùng tay túm tóc đánh Hà, Hà lấy con dao nhọn trong túi xách đâm nhiều nhát vào vùng bụng Na và 2 nhát vào tay Linh.

Còn theo đơn tố cáo của chị Na, chị và anh Vũ kết hôn năm 2015, có với nhau 1 đứa con. Đêm 26-1, anh Vũ bỏ đi đâu qua đêm không về. Sáng 27-1, khi chồng về, chị Na đã lấy điện thoại chồng ra xem thì phát hiện facebook của bà Hà đăng nhiều hình ảnh của chồng kèm theo những lời nói tình tứ nên giữa chị Na và anh Vũ xảy ra mâu thuẫn. Chiều 27-1, chị nhận được tin nhắn và cuộc điện thoại của bà Hà yêu cầu đến bờ đập để nói chuyện nên chị Na cùng mọi người tới. Trong lúc 2 bên nói chuyện riêng thì tình địch đã móc dao trong túi áo đâm nhiều nhát, khiến chị Na bị 1 vết đâm sượt tim, 1 vết đâm thủng phổi, 1 vết đâm xuyên thận, 1 vết đâm đứt đôi tuỵ, 1 vết đâm xuyên lách, 2 vết đâm vào cánh tay trái.

Chị Na cho biết: "Mặc dù vợ chồng tôi đăng ký kết hôn đàng hoàng, nhưng chồng tôi và bà Hà quan hệ bất chính 9 tháng nay. Hai người ở chung với nhau được 6 tháng và mới về lại nhà được 3 tháng. Tôi đã phải 2 lần phẫu thuật cắt bỏ thận và lách. Hiện sức khỏe rất yếu, lúc tỉnh, lúc mê” - chị Na cho biết thêm.

C. Nguyên