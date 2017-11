Hết bị tạt nhớt, quán cà phê lại bị ném trứng thối

14/11/2017 20:25

Chiều 14-11, Công an phường 3, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận tin báo của chủ quán cà phê Tri Kỷ (ở đường Lê Hồng Phong) về việc quán bị kẻ lạ ném nhiều trứng vịt thối vào. Vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ sáng cùng ngày.



Chị Trần Thị Diễm đang làm việc với công an

Sau khi nhận được hình ảnh từ camera an ninh ghi lại do chị Trần Thị Diễm (chủ quán cà phê Tri Kỷ) cung cấp, Công an TP Sóc Trăng đang tích cực điều tra vì quán này nhiều lần bị tạt nước sơn và nhớt.

Lon nước sơn tạt vào quán cà phê của chị Diễm

Chị Diễm cho biết ngoài việc báo công an địa phương, chị còn thuê nhiều người canh trước quán vào ban đêm để bắt người phá hoại nhưng chưa được.

"Tôi thuê mặt bằng bán nước giải khát và đồ ăn sáng. Bản thân tôi không mâu thuẫn với ai nhưng chỉ trong vòng một tháng, quán lại bị tạt sơn và nhớt 4 lần vào ban đêm, khiến cho việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn", chị Diễm nói.

Tin - ảnh: PHONG KHÊ