Hơn 100 tiểu thương vay nóng với lãi suất "cắt cổ" 20%/tháng

26/12/2017 20:30

Ngày 26-12, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) tiến hành làm việc với nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi, gồm: Phan Văn Thiêm (42 tuổi), Phạm Quang Hưng (28 tuổi), Trần Văn Cuông (45 tuổi, cùng ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Phan Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông).



Theo cơ quan công an, từ tin báo của người dân, Công an quận Bình Thủy phối hợp với Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm 141 (Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ) kiểm tra tại số nhà 69/29D (khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy), phát hiện nhiều hung khí tại đây như: ống tuýp sắt, cây côn sắt, dao bấm cùng 8 xe mô tô và 52 triệu đồng tiền mặt. Qua kiểm tra, lực lượng đã thu giữ nhiều sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc cho vay nóng nặng lãi.

Từ trái qua: Phan Văn Thiêm, Phạm Quang Hưng,Phan Tuấn Anh,Trần Văn Cuông. Ảnh: Công an cung cấp

Qua thống kê sổ ghi chép cho thấy có 116 người là tiểu thương, những người buôn bán nhỏ ở các quận, huyện tại Cần Thơ như: Ô Môn, Thới Lai, Thốt Nốt… vay nóng với tổng số tiền khoảng 830 triệu đồng.

Theo trình bày của những người vay tiền, họ vay từ băng nhóm nói trên dao động từ 2 triệu đến 30 triệu đồng. Nếu người có nhu cầu vay nóng 5 triệu đồng thì chủ nợ chỉ đưa 4,5 triệu đồng. Còn 500.000 đồng còn lại trong đó phải góp ngày đầu cho chủ nợ 200.000 đồng và đóng phí vay 300.000 đồng. Mỗi ngày, người vay góp 200.000 đồng, thời gian góp là 30 ngày, giấy ghi nợ là 6 triệu đồng. Như vậy, số tiền con nợ phải trả lãi suất là 20%/tháng.

Làm việc với công an, các đối tượng trên thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi. Hằng ngày, Hưng và Tuấn Anh đi gặp các tiểu thương góp tiền cho Thiêm và được Thiêm trả công từ 4-5 triệu đồng/tháng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ

Ca Linh