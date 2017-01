Hơn 1.000 tội phạm sa lưới ở Bình Dương

10/01/2017 18:25

Ngày 10-1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 của Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh này, cho biết năm qua, Công an Bình Dương đã điều tra làm rõ 804 vụ án, bắt giữ 1.109 đối tượng (đạt gần 92% số đối tượng phải bắt trong các vụ án).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trao cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Bình Dương

Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 102 vụ và 112 vụ, bắt giữ 151 đối tượng (đạt hơn 91%). Công an thu hồi 146 xe máy, hơn 82 triệu đồng và tài sản hơn 2,1 tỉ đồng. Các vụ án gây xôn xao dư luận trong năm qua đều được đều được phá nhanh.

Các vụ trọng án đều được Công an Bình Dương phá nhanh. Điển hình ngày 7-1, Nguyễn Huỳnh Khương Linh cắt cổ, đâm tài xế taxi để cướp của rồi tẩu thoát. Chỉ 3 giờ sau, Công an Bình Dương đã bắt được đối tượng

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công an tỉnh Bình Dương trong năm qua. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Bình Dương.

Thượng tướng nhấn mạnh Bình Dương là tỉnh có đông dân nhập cư nên công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá phải sát sao, cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Tin-ảnh: N. Phú