Kẻ hành hạ bé trai ở Campuchia có quan hệ đồng tính

29/05/2017 18:48

Ngày 29-5, nguồn tin cho biết Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Thành Dũng (SN 1982, trú tại chung cư Sinh Lợi, khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP HCM) về tội hành hạ người khác theo Điều 110 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2014, Nguyễn Thành Dũng làm quản lý quán bar ở đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM) có quen biết với ông Stefen Struik (SN 1963), quốc tịch Hà Lan. Ông Stefen Struik có công ty hoạt động tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

Ông Stefen và Dũng thường xuyên đến công ty của ông Stefen Struik để quản lý. Dũng làm việc trong văn phòng, nấu ăn cho ông Stefen và trông nom một vài cháu nhỏ là con công nhân người Campuchia làm việc trong công ty, trong đó có cháu So Sao (SN 2014). Dũng và ông Stefen phát sinh tình cảm đồng tính.

Nguyễn Thành Dũng, đối tượng có những hành vi gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng

Trong các ngày 10 và 16-8-2016, bà Neng Chin giao cháu So Sao cho Dũng chăm sóc.



Do có sử dụng ma tuý đá nên Dũng có hành động bất thường, nhiều lần đưa cháu So Sao ra ngoài văn phòng công ty, dùng kẹp giấy bằng sắt kẹp vào tai, kẹp vào dương vật, dùng roi điện tự chế chích vào người, mặt và dương vật, sử dụng cây rừng chọc vào hậu môn bé So Sao, đồng thời dùng điện thoại để ghi lại những hình ảnh đó.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị phát hiện, Dũng trở về Việt Nam đưa điện thoại đã ghi hình ảnh cháu So Sao bị hành hạ cho Đỗ Thị Châu Giang, là cháu của Dũng, mang đi cầm cố.

Người nhận cầm cố khi mở chiếc điện thoại này phát hiện 49 đoạn video clip có hình ảnh một người đàn ông hành hạ 1 bé trai, đồng thời người này đã tải các đoạn video clip này về điện thoại của mình. Ngày 5-12-2016, người này đăng 13 clip lên trang Facebook cá nhân.

Sau khi các video clip được đăng tải, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, xác định người đàn ông hành hạ bé trai trong các đoạn video clip là Nguyễn Thành Dũng. Đến ngày 7-12-2016, Nguyễn Thành Dũng đã phải đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thành Dũng đã phạm tội hành hạ người khác thuộc trường hợp "đối với trẻ em" và hình phạt có thể phạt tù từ 1-3 năm.

N.Quyết