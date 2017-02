Kêu oan sau phiên tòa khó hiểu

19/02/2017 22:59

Sau phiên xử sơ thẩm ngày 14-2 bị tuyên 9 tháng 21 ngày tù, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1956; ngụ xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) - một thương binh, bị cáo trong vụ án - đã chuẩn bị hồ sơ kháng án.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14-2

Theo cáo trạng, gia đình ông Tuấn và gia đình bà Đặng Thị Thảo có mâu thuẫn. Chiều 10-10-2013, ông Tuấn và chồng bà Thảo là ông Dương Văn Chung xảy ra xích mích. Ông Tuấn đến gần sân nhà bà Thảo và đẩy cánh cổng đè lên người bà nhưng không gây thương tích. Một lát sau, ông Tuấn tiếp tục cầm 1 cây gậy gỗ (không thu giữ được - PV) qua cổng nhà bà Thảo. Thấy vậy, bà Thảo chạy ra kéo cổng lại thì bị ông Tuấn dùng gậy đánh. Bà Thảo bị gãy 1/3 xương trụ trái cẳng tay, tỉ lệ thương tật 15%.

Tại phiên tòa, ông Tuấn một mực kêu oan. Ông khai rằng lần đầu qua nhà bà Thảo bị vợ chồng bà này đánh bị thương ở tay nên về nhà nằm nghỉ. Một lát sau, vợ ông là bà Huỳnh Thị Hạnh về, thấy chồng bị thương liền chạy qua nhà bà Thảo để hỏi chuyện thì 2 bên xảy ra xô xát. Nghe tiếng kêu cứu của bà Hạnh, ông Nguyễn Đăng Tải (thôn trưởng, đang ở trong nhà ông Tuấn) chạy ra trước, con gái ông Tuấn đi giữa, kế đến là ông. Ra đến đường, ông Tuấn nhặt 1 cây gỗ nhưng thực chất chỉ là vỏ cây keo. Thấy vậy, con gái ông giằng lấy vứt đi...

Đây là vụ án đã kéo dài nhiều năm, tòa đã nhiều lần hoãn và trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng một số vấn đề vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tại phiên tòa, ông Tải khẳng định lúc ông đi ra thì thấy con gái ông Tuấn đã tước một cái cây nhỏ từ tay ông Tuấn. Do thấy tình hình phức tạp, ông Tải gọi điện thoại cho công an và phó chủ tịch UBND xã thông báo. Ít phút sau, ông quay lại thì thấy bà Thảo chìa tay ra bảo bị gãy tay nhưng không nói bị ai đánh và lúc này không có mặt ông Tuấn. Còn theo bà Hạnh, trong quá trình bà đuổi ông Chung thì bà Thảo ôm bà lại. Lúc này, ông Chung dùng cây đánh bà nhưng trúng tay bà Thảo gây thương tích.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hường (chị dâu bà Thảo) lại khẳng định nhìn thấy ông Tuấn dùng cây đánh bà Thảo. Tuy nhiên, ông Tải lại cho rằng lúc đó không nhìn thấy bà Hường tại hiện trường.

Một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan công an bắt tạm giam ông Tuấn là biên bản hiện trường sau vụ xô xát do ông Nguyễn Văn Đắc (công an viên) lập tại nhà bà Thảo có 3 người ký tên là chồng bà này, ông Đắc và ông Tải với các nội dung cho rằng ông Tuấn đánh bà Thảo. Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông Tải khẳng định đó chỉ là lời khai của gia đình bà Thảo, biên bản chỉ nêu ý kiến một chiều.

Do vụ án được xét xử vào buổi chiều nên đến khoảng 17 giờ cùng ngày mới xong phần thẩm vấn. Lúc này, chủ tọa quay sang hỏi mọi người có xét xử tiếp không thì bị cáo bảo “có” nên vụ án bước sang phần tranh luận. Sau phần tranh luận, mặc dù trời đã tối nhưng chủ tọa tiếp tục hỏi mọi người có tuyên án luôn không? Khi một số người gật đầu thì HĐXX vào nghị án. Ít phút sau, HĐXX tuyên án bị cáo Tuấn 9 tháng 21 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam.

Ông Nguyễn Văn Tuấn là thương binh hạng 4/4 với tỉ lệ thương tật là 31%. Ông tham gia quân đội 11 năm từ thời chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc.

Bài và ảnh: CAO NGUYÊN