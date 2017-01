Khó bán ma túy, thuê người đập camera an ninh

16/01/2017 17:38

Chiều 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Huỳnh Minh Phúc (SN 1984, ngụ khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) về tội “Hủy hoại tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy".

Vốn nghiện lâu năm và để có tiền sử dụng ma túy, Phúc chuyển sang mua bán ma túy tại khu vực 5, thị trấn Đức Hòa. Gần đây, công an thị trấn Đức Hòa lắp đặt nhiều camera quan sát an ninh ở địa bàn trọng điểm nên Phúc không dám hoạt động mạnh.

Khoảng 21 giờ ngày 24-12-2016, trong lúc đang bán ma túy, nhìn thấy camera an ninh Phúc liền chuyển đi nơi khác. Hai ngày sau, Phúc thuê Lê Văn Thịnh (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng Mai Thanh Dù (SN 1991, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) đập phá hư hỏng 2 camera do Công an thị trấn Đức Hòa lắp đặt.

Do một camera gần đó ghi lại, lực lượng công an xác minh có đủ tài liệu chứng cứ, sau đó khởi tố vụ án.

H.Minh