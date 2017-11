Khởi tố 5 cán bộ công an dùng nhục hình đến chết người

24/11/2017 18:32

Chiều 24-11, đại tá Huỳnh Cầm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - cho biết Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố 5 cán bộ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) là Hồ Bá Đồng, Ngô Văn Sáng, Nguyễn Phạm Việt Hà, Trần Đức Lâm, Vũ Trọng Cường về hành vi dùng nhục hình dẫn đến chết người.

Trong đó, Đồng và Sáng bị bắt giam, những người còn lại được tại ngoại để điều tra.



Theo hồ sơ, vào ngày 28-4, Võ Văn Minh (ngụ phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm) bị Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán chất ma túy. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Minh phạm tội ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên bàn giao cho Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.



Nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm - nơi xảy ra vụ dùng nhục hình dẫn đến chết người

Sáng 8-9, Minh được di lý từ trại giam Công an tỉnh Ninh Thuận về nhà tạm giữ của Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Đến chiều cùng ngày, Minh được phát hiện bị thương nặng trong phòng giam nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.



Ngay sau khi xảy ra vụ chết người này, VKSND Tối cao đã vào cuộc điều tra, xác định 5 cán bộ công an nói trên có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Văn Minh.

