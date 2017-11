Khởi tố, bắt tạm giam "nhân vật có tiếng tăm" đánh CSGT

21/11/2017 18:54

Ngày 21-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an thị xã Thuận An, thuộc tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Văn Giới (SN 1970; ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguồn tin cũng cho hay Công an Thuận An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố đối tượng này thêm tội danh hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.



Thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ ngày 8-11, thiếu úy Vũ Đình Thanh (SN 1992, cán bộ Đội CSGT, Công an thị xã Thuận An) đang điều tiết giao thông tại ngã tư Mỹ Phước- Tân Vạn giao nhau với đường ĐT 743 (thuộc phường An Phú) thì thấy xe tải BKS 61C-243.48 do Phạm Văn Giới điều khiển lấn vào làn đường dành cho mô tô; lạng lách, bấm còi inh ỏi.

Đối tượng Phạm Văn Giới

Phát hiện vi phạm, thiếu úy Thanh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Giới không dừng lại mà lao thẳng xe vào CSGT, khi cách khoảng 1 m mới chịu dừng lại.

Sau đó, Phạm Văn Giới xuống xe, buông lời lăng mạ, chửi bới rồi bất ngờ tấn công thiếu úy Thanh, gây thương tích.

Khi thiếu úy Thanh điện báo về cho lãnh đạo thì Giới giật điện thoại, ném xuống đường. Tiếp đó, Giới nhặt một chiếc ghế ven đường lao vào tấn công anh Thanh. Công an phường An Phú đã đến hiện trường, khống chế Giới, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông này khai nhận do đã uống rượu say nên không làm chủ được hành vi của mình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Giới là chủ của nhiều xe ben ở phường An Phú. Ở địa phương, ông được xem là "người có tiếng tăm".









NHƯ PHÚ