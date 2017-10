Khởi tố bị can rạch mông phụ nữ để… giải tỏa tâm lý!

24/10/2017 17:42

Chiều 24-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bị can Hồ Huỳnh Tuấn Anh lúc bị bắt. Ảnh do công an cung cấp

Theo cơ quan Công an, từ ngày 8 đến 11-10, trên địa bàn các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò, có 8 phụ nữ và nữ sinh trình báo bị kẻ gian dùng vật sắc nhọn chích hoặc rạch vào mông, đùi khiến người dân hoang mang. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò đã khởi tố vụ án để điều tra. Qua mô tả của các nạn nhân và hình ảnh từ camera an ninh trên các tuyến đường, khu dân cư, Công an huyện Lấp Vò đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp mở rộng điều tra. Đến 9 giờ, ngày 18-10, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Tuấn Anh.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh thừa nhận đã dung dao rọc giấy để thực hiện hàng loạt vụ tấn công phụ nữ ở huyện Lấp Vò và huyện Chợ Mới. Về động cơ gây án, bị can này khai do buồn chuyện gia đình nên nghĩ cách "giải toả tâm lý". Để thực hiện hành vi phạm tội, lợi dụng lúc sang sớm hoặc buổi trưa, Tuấn Anh chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường và khu dân cư vắng người rồi tấn công phụ nữ đi một mình.

Theo một cán bộ điều tra, Tuấn Anh vừa lập gia đình nửa năm nay, sống bằng nghề làm thuê tại các cơ sở cơ khí. Mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận nhưng bị can này lại biện minh rằng, khi gây ra vụ thứ 6 thì muốn dừng tay. Tuy nhiên, sau mỗi lần gây án, bị can cảm thấy "phấn khích" nên tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội cho đến khi bị bắt giữ.

LÊ KHÁNH