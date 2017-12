Khởi tố cha đẻ và mẹ kế bạo hành dã man bé trai 10 tuổi

11/12/2017 12:17

Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh - Ảnh: FB

Sáng 11-12, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành con trai mình là bé T.G.K. (10 tuổi) gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Ngoài ra, Công an quận Cầu Giấy cũng khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, mẹ kế của bé K.). Tuy nhiên, cơ quan Công an cho Trinh tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh và nằm trong sự quản lý, giám sát của cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT).

Những vết tích bạo hành trên mặt bé trai 10 tuổi - Ảnh: CAND

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối ngày 6-12, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự và thực nghiệm hiện trường đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), nghi phạm nhẫn tâm bạo hành chính con trai của mình trong thời gian dài. Nạn nhân là cháu K., con trai của Trần Hoài Nam. Cơ quan công an cũng triệu tập mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh để điều tra.

Dư luận phẫn nộ trước việc trong gần 2 năm sống cùng bố và mẹ kế, cháu K. không được đi học và thường xuyên bị đánh đập. Không chịu nổi những trận đòn, cháu đã phải bỏ trốn khỏi nhà với chi chít sẹo trên mặt, người, trong đó nhiều vết thương nổi cục lớn, dài vài cm. Bác sĩ cũng xác định bé K. bị rạn 4 xương sườn, nứt sọ não.

Ng. Hưởng