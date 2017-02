Khởi tố chủ cơ sở giữ trẻ "chui" làm chết bé 2 tuổi

28/02/2017 09:20

Tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), ngày 28-2, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) để làm rõ hành vi vô ý làm chết người.

Cơ sở giữ trẻ chui của bà Tâm

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4-4, bà Tâm ra vườn làm việc và nhờ con của mình mới 8 tuổi trông các cháu nhỏ. Lúc này, cháu Lê Trương G. N. (2 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) tè ra nền nhà và dẫm phải nước tiểu trơn trượt té đập đầu xuống nền.

Nghe tiếng khóc, bà Tâm chạy vào dỗ bé N. nín rồi cho ăn nhưng bé bị ói, gào khóc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bé N. ngất lịm, bà Tâm mới gọi điện cho người nhà nạn nhân đến đưa đi bệnh viện. Đến ngày 7-4, do dập, tụ máu dưới màng não nên bé N. đã tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở giữ trẻ này nhận trông giữ khoảng 10 cháu nhưng không có giấy phép hoạt động và từng bị UBND phường yêu cầu ngừng hoạt động.

Tin - ảnh: C. Nguyên