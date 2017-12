Khởi tố cựu Chủ tịch, Tổng giám đốc PVN Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu

09/12/2017 18:17

Chiều 9-12, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phùng Đình Thực, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ năm 2011-2014 và ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN từ năm 2011-2014, để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phùng Đình Thực (trái) và ông Đỗ Văn Hậu - Ảnh: PVN

Việc khởi tố, bắt giam 2 bị can trên nằm trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc PVN.



Sáng cùng ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, về hành vi tham ô tài sản. Vi phạm của ông Thắng được xác định có liên quan đến vụ án cố ý làm trái, tham ô tài sản xảy ra Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam . Ông Thắng là em ruột ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN.

Trước đó, tháng 9-2011, sau khi ông Đinh La Thăng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Phùng Đình Thực được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy PVN; cùng thời gian ông Đỗ Văn Hậu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy PVN.

Tại kỳ họp thứ 14 diễn ra cuối tháng 4-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực, cách chức Phó Bí thư Đảng ủy PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phùng Đình Thực (nguyên Tổng giám đốc PVN từ năm 2008-2010 và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV từ tháng 9-2011 – 7-2014) chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong giai đoạn 2011-2014; có trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng ủy và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Phùng Đình Thực còn vi phạm công tác tổ chức, cán bộ, thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh khi chuyển công tác về Bộ Công Thương; không chỉ đạo xem xét vi phạm của Nguyễn Xuân Sơn khi làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank); chịu trách nhiệm cùng Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV khi làm quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn từ Phó Tổng Giám đốc lên Chủ tịch HĐTV và Bí thư Đảng ủy Tập đoàn năm 2014.

Ông Thực còn có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học.

Ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN từ tháng 11-2011 – 10-2014 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian nêu trên.

Ông Đỗ Văn Hậu đã thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét có nội dung không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy khi chuyển công tác; có trách nhiệm trong việc đề nghị bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn như đã nêu và liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học.

* Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã họp phiên bất thường, thông qua 2 nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên UBTVQH, về việc cho thôi đại biểu QH đối với ông Đinh La Thăng - ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN.

Chiều cùng ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Việc này thực hiện theo Quyết định khởi tố bị can số 522/C46 ngày 8-12 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46 ngày 8-12 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ngay sau khi có quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đinh La Thăng.

Cùng ngày 8-12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 2-9-1960, trú tại Phòng 2801, nhà A, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN.



Minh Chiến